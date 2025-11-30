Legătura mai puțin cunoscută dintre James Cameron și Elon Musk: Ce îi apropie pe cei doi vizionari

James Cameron, regizorul din spatele unor filme de mare succes precum „Avatar” sau „Titanic”, și Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX și Tesla, vin din două zone total diferite: cinematografie, respectiv tehnologie și spațiu. Totuși, Cameron a dezvăluit și câteva detalii mai puțin cunoscute despre ceea ce îi apropie cu adevărat”, relatează Fox News.

Într-un interviu pentru podcastul „The Town” realizat de Puck, regizorul James Cameron a afirmat că își poate menține relația profesională și personală cu fostul consilier al lui Donald Trump, atâta vreme cât colaborarea lor servește unor scopuri considerate „mai importante decât politica”.

Cameron a menționat că domenii precum inteligența artificială sau explorarea spațială pot crea un teren comun, indiferent de diferențele ideologice: „Pot să disting între o persoană și opțiunile sale politice atunci când ceea ce își propune să facă se aliniază cu obiective pe care le consider bune”, a declarat cineastul.

Cameron și Musk se cunosc de mai mulți ani, regizorul spune că l-a întâlnit pe Musk în perioada în care făcea parte din „The Mars Society”, la finalul anilor ’90. Această legătură arată că interesul lor pentru planeta Marte și pentru viitorul omenirii a existat cu mult înainte ca SpaceX să devină un gigant al industriei spațiale.

Cameron a mai spus: „atunci când Elon și cu mine ne întâlnim, nu vorbim despre politică”. Aceasta sugerează că, dincolo de diferențele ideologice, regizorul apreciază realizările tehnologice și viziunea lui Musk privind explorarea spațiului.

Un alt punct comun între ei este preocuparea pentru soarta omenirii. Cameron a spus că, în opinia sa, este vital să conștientizăm că trebuie să facem ceva pentru acest Pământ până nu este prea târziu.

„Cred că este important pentru noi, ca civilizație umană, să stabilim priorități. Trebuie să facem din acest Pământ nava noastră spațială. La asta trebuie să ne gândim”, a spus el.

De asemenea, ambii avertizează asupra riscurilor asociate cu inteligența artificială (AI). Elon Musk a adus în discuție posibilitatea ca, odată cu evoluția inteligenței artificiale și roboticii, munca, chiar și banii să devină irelevanți pentru omenire.

În același timp, Cameron, cunoscut și pentru filmele sale SF, a atras atenția asupra pericolelor care ne pândesc: „riscul general al AI, este că pierdem sensul ca oameni. Pierdem locurile de muncă. Pierdem sentimentul legat de existența noastră”.

Această legătură de idei precum explorare spațială, viitorul omenirii și responsabilitatea tehnologică, creează o punte reală între domeniile lor, chiar dacă par extrem de diferite la prima vedere.

James Cameron a spus foarte clar că divergențele politice nu trebuie să umbrească colaborările dacă obiectivele sunt constructive pentru omenire. Pe de altă parte, Musk a apreciat sinceritatea lui Cameron. Pe rețeaua X a scris, referindu-se la regizor: „Jim înțelege fizica, lucru rar la Hollywood”.

Întrebat dacă ar fi dispus să colaboreze oficial cu Musk, Cameron a răspuns că este deschis la o asemenea idee, mai ales dacă proiectele lor urmăresc obiective „mari”, cum ar fi colonizarea pe Marte sau protejarea omenirii de pericole tehnologice.

Ceea ce face relevantă povestea dintre Cameron și Musk nu este doar fascinația lor pentru spațiu, ci faptul că reprezintă, în feluri diferite, două direcții de influență majoră asupra viitorului: cultura, imaginația cinematografică și inovația tehnologică.

Cameron a subliniat că Musk înregistrează „progrese remarcabile”, apreciind că antreprenorul este „persoana care va intra în pielea programului navetei spațiale și va oferi acces uman la orbita joasă a Pământului. Așa că… hai, Elon”, a concluzionat regizorul.

Musk a ajuns în ultimii ani „persona non grata” în rândul democraților, după ce s-a apropiat politic de Donald Trump. Magnatul tech a ocupat chiar și rolul de consilier senior în administrația acestuia, conducând, pentru o perioadă, fostul Departament pentru Eficiență Guvernamentală.

La rândul său, James Cameron a criticat frecvent direcția în care Trump a condus America. În februarie, cineastul declara că, sub administrația republicanului, Statele Unite se „îndepărtează de tot ce este decent” și riscă să-și piardă identitatea. „America nu mai reprezintă nimic dacă renunță la valorile care au definit-o”, avertiza el, adăugând că acestea sunt „golite de sens pentru profitul câtorva”.

Cameron a avut, de asemenea, multe de spus în demersul său împotriva lui Trump de-a lungul anilor. În februarie, cineastul a declarat că, sub conducerea lui Trump, consideră că SUA se „îndepărtează de tot ce este decent”.

El a avertizat că „America nu poate susține nimic dacă nu susține ceea ce a reprezentat de-a lungul timpului”, a punctat regizorul.

Elon Musk și regizorul James Cameron au transmis noi avertismente legate de ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale, susținând că impactul acesteia va remodela profund viitorul umanității.

La Forumul de Investiții SUA - Arabia Saudită, Musk a sugerat că evoluția continuă a tehnologiilor avansate ar putea da peste cap omenire. Potrivit lui, pe măsură ce sistemele de AI și roboții devin tot mai capabili, societatea s-ar putea confrunta cu o realitate cruntă în care mijloacele tradiționale de producție și remunerare să își piardă sensul.

Și James Cameron și-a exprimat astfel de îngrijorări, avertizând asupra crizei identitare pe care ar putea-o declanșa o astfel de transformare. El a subliniat că există riscul ca oamenii să-și piardă sentimentul de utilitate și direcție într-o lume în care mașinile devin mai rapide, mai eficiente și potențial mai precise decât mintea umană. Regizorul consideră că acest dezechilibru ar putea genera „una dintre cele mai serioase provocări existențiale ale epocii noastre”.