Cometa interstelară 3I/ATLAS este „obiect cosmic natural”

O nouă fotografie surprinde cometa interstelară cu multiple cozi 3I/ATLAS în timp ce traversează cerul nocturn, aliniindu-se cu o galaxie îndepărtată. Imaginea, spune astrofotograful Satoru Murata, arată destul de clar că avem de-a face cu „un obiect cosmic natural”, ipoteză contrazisă de alte voci din domeniul astronomiei.

Astrofotograful a surprins o nouă imagine cu 3I/ATLAS. Fotografia, în care se disting clar multiplele cozi ale cometei, evocă aspectul neobișnuit al obiectului, fără a sugera, subliniază autorul, vreo origine extraterestră.

Satoru Murata, fotograf stabilit în New Mexico și fost colaborator în proiecte de cercetare astronomică, a realizat imaginea puțin înainte de răsărit, folosind un telescop de 0,2 metri. În cadru se vede strălucirea verde caracteristică a comei lui 3I/ATLAS, însoțită de coada sa ionică lungă.

În ultimele săptămâni, cele două cozi au dispărut temporar, fenomen explicat însă ca fiind o simplă iluzie optică determinată de unghiul sub care obiectul era văzut de pe Pământ. Observatorii au remarcat și o serie de jeturi minore de gaz proiectate din coama cometei.

Fenomenul este rezultatul „degajării”, declanșat atunci când radiația solară încălzește miezul înghețat, eliberând gaze prin fisurile din stratul de gheață. Această reacție naturală imprimă cometei o ușoară accelerație non-gravitațională și a alimentat recent zvonul nefiondat potrivit căruia 3I/ATLAS s-ar fi dezintegrat.

Vederea cometei interstelare lângă NGC 4691 „a dat cu adevărat impresia că obiectul provine dintr-o altă lume”, a notat Murata într-o postare oe social media. Totuși, specialiștii subliniază că astrul provine dintr-un sistem stelar al Căii Lactee, nu din afara galaxiei.

Deși fotografia nou publicată oferă o perspectivă spectaculoasă asupra cometei 3I/ATLAS, comunitatea științifică așteaptă acum imaginile de înaltă rezoluție ale NASA, programate pentru lansare miercuri, 19 noiembrie.

Cadrele au fost realizate de Mars Reconnaissance Orbiter în timpul trecerii apropiate a cometei pe lângă Marte, la 3 octombrie, dar publicarea lor a fost amânată.

Vineri, 14 noiembrie, Agenția Spațială Europeană a anunțat că propriile fotografii de pe Marte i-au ajutat pe cercetători să restrângă traiectoria prezisă de 3I/ATLAS prin sistemul solar.

3I/ATLAS, al treilea obiect interstelar identificat până acum, a fost detectat la începutul lui iulie, când se deplasa spre Soare cu peste 210.000 km/h. Originea sa pare să fie într-o zonă periferică a Căii Lactee, iar vârsta estimată, circa 7 miliarde de ani, depășește cu mult vechimea sistemului solar.

După ce a reapărut din spatele Soarelui, cometa a trecut la 29 octombrie prin punctul de maximă apropiere de steaua noastră. Traiectoria în jurul Soarelui a fost marcată de fenomene neobișnuite: