Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 noiembrie 2025. Din nou, despre 3I/ATLAS

Pe 14 noiembrie s-au născut regele Hussein al Iordaniei, Charles al III-lea, Claude Monet, Jawaharlal Nehru, Gabi Szabo, Geo Saizescu, Sorin Lerescu.

Încă o zi fastă, de toamnă încă indulgentă.

Sinaxar, Sf. Apostol Filip.

Tradiţional Martinii, intrarea în Filipii de Toamnă. Zilele Lupului, Gădineţul. Mi-a plăcut întotdeauna că la noi Lupul are aka Filip... sau Martin, nume frumoase, europene!

În înţelepciunea şi în cunoaşterea profundă a lumii, episcopii, preoţii şi diaconii creştini au suprapus încă din secolul IV peste vechile sărbători europene, noile, pe atunci, sărbători creştine.

Aşa s-a creat Tradiţia, Legea strămoşească.

Vechile ritualuri şi ceremonii nu au fost uitate sau părăsite ci au luat nume şi atitudine creştină. În această zi nu se coase, nu se împunge, nu se dă gunoiul afară, nu se aruncă cenuşa sau mai ales tăciunii... sunt multe superstiţiile din aceste zile, dar ce este superstiţia decât exagerarea unui rit religios.

În această perioadă puterea lupilor creşte, iar cea a vampirilor scade. Licantropii, vârcolacii noştri autohtoni, apărau satele şi orăşelele de pofta scârboasă a nobililor ce se hrăneau cu sânge, la propriu şi figurat.

Sărbătorile de toamnă ale lupilor aveau drept scop reamintirea anuală a legământului dintre oamenii pământului şi lupi. “Luparul” sau “Starostele lupilor” îmbrăcat ca un "tarabostes" se apropia cu “ofrande” pentru lupi şi “vorbea” cu şeful haitei să nu smintească ocolul vitelor sau să atace drumeţii rătăciţi. Gromovnicele vechi şi folclorişti înţelepţi spun că atâta timp cât s-a ţinut Tradiţia, lupii nu au stricat. Apoi lumea a uitat obiceiul, lupii au flămânzit şi nimeni nu le mai ştia limba…

“Filipii au fost nişte apostoli care, pe vremea prigonirilor în contra creştinilor au fost daţi într-o gropă cu lupi de unde au scăpat nevinovaţi”(Speranţia).

Legenda spune chiar mai mult, că apostolii au vorbit cu lupii pe limba lor şi aceştia au sărit din groapă şi au doborât gărzile romane, eliberându-i pe creştini.

Dar, cu certitudine că printre voi, dragi padawani şi hobbiţi, sunt Lupi, Filipi de Foc şi că nimic nu este mai frumos şi mai bine pe lumea asta decât să "arzi" pentru cinste, onoare, adevăr, dreptate, bunătate şi iubire. Pentru patrie, familie şi prieteni. Toate, împreună, se numesc BunăCredinţă!

Sângele apă nu se face şi în vinele noastre, a majorităţii românilor curge sângele dacilor. Este demonstrat ştiinţific, prin analiză genetică!

Vedeţi dragi lupi, padawani şi hobbiţi mie îmi face bine aducerea aminte a strămoşilor noştri, faptul că avem, pierdută în negura istoriei, o fundaţie nobilă, curajoasă şi onorabilă. Este, fără îndoială, o trăsătură romantică, de a proslăvi trecutul, şi a evada din prezentul nesigur şi viitorul îndoielnic.

Poate că dacii erau rudimentari, beţivi şi analfabeţi! Dar dacă ţi s-ar spune despre tatăl, sau bunicul tău, aşa ceva, nu i-ai sparge nasul mizerabilului? Sigur că da !

Imaginea, surprinsă de Virtual Telescope Project la ora 23:31 EDT pe 10 noiembrie (04:31 GMT pe 11 noiembrie), este compusă din 18 expuneri separate de 120 de secunde, realizate de la distanță cu ajutorul unor telescoape robotizate situate în Manciano, Italia. În ciuda faptului, cometa se află la doar 14 grade deasupra orizontului estic și că o lună strălucitoare cu o înălțime de 61% strălucește la aproximativ 70 de grade distanță, se observă o coadă de ioni luminoasă, bine definită.

„Profitând de vremea neobișnuită de bună a acestui sezon, am surprins din nou imagini ale cometei interstelare 3I/ATLAS (C/2025 N1 ATLAS), înregistrând o coadă de ioni mult mai dezvoltată”, a declarat Gianluca Masi, fondatorul și astronomul Virtual Telescope Project, într-o postare în care a distribuit noua imagine.

O coadă de ioni se formează atunci când radiația ultravioletă a soarelui desprinde electronii de moleculele de gaz eliberate de cometă, transformându-i în ioni încărcați. Acești ioni sunt apoi măturați de vântul solar - un flux constant de particule încărcate care curge dinspre Soare spre exterior - creând o coadă lungă, adesea albăstruie, care este întotdeauna îndreptată în opozoție cu Soarele, indiferent de direcția de deplasare a cometei. Această coadă diferă de coada de praf, care tinde să apară alb-gălbui și se curbează ușor de-a lungul traiectoriei orbitale a cometei.

În noua imagine, nucleul strălucitor al cometei este înconjurat de o comă compactă și o coadă ionică bine definită care se întinde pe cer cu aproximativ 0,7 grade. O anti-coadă slabă - o caracteristică cauzată de perspectiva observatorului pe măsură ce praful se deplasează de-a lungul orbitei cometei - poate fi, de asemenea, observată extinzându-se în direcția opusă.

3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar confirmat și detectat vreodată, după 1I/'Oumuamua în 2017 și 2I/Borisov în 2019. Spre deosebire de predecesoarele sale, acest vizitator provenit dintr-un alt sistem stelar este suficient de strălucitor pentru a fi studiat în detaliu cu ajutorul telescoapelor terestre, oferind astronomilor o rară oportunitate de a observa cum se comportă o cometă interstelară sub influența Soarelui nostru.

Lungimea și luminozitatea tot mai mari ale cozii sugerează o sublimare tot mai accentuată a materialelor volatile — inclusiv probabil dioxid de carbon și praf — care sunt apoi măturate în spațiu de vântul solar . Datele timpurii sugerează că 3I/ATLAS ar putea conține o fracțiune mare de gheață de dioxid de carbon, oferind indicii potențiale despre condițiile din sistemul planetar îndepărtat unde s-a format, precum și informații valoroase despre modul în care cometele evoluează dincolo de vecinătatea noastră solară .

Nimic din aspectul și traiectoria cometei nu poate fi interpretat ca fiind vorba despre un obiect artificial. Mai avem până la depistarea, cu ceritudine, a unor obiecte cosmice… interesante ! Să avem speranță, doar mâine este, în definitiv o altă zi !

Eşti surâzător şi seducător! Astăzi, se pare, că ai una dintre cele mai favorabile zile, în care te bucuri de energie şi sănătate, eşti vesel şi cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv! Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie!

Prietenia înainte de orice, e deviza ta de azi. Vrei să ajuţi un prieten, faci mari eforturi şi ai speranţă că o s-o scoţi la capăt. Este foarte bine dacă procedezi aşa, ai sufletul împăcat! Dimineaţa, poate, o mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criză de timp. Stabileşte clar un program, o foaie de parcurs şi vei evita eşecurile.

Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor, mai ales în planul frivol, distracţii, vacanţa de Crăciun.

Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemele materiale, cele urgente, cotidiene. E un prilej bun pentru cumpărăturile de iarnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid...

Ai unele îndoieli în ceea ce priveşte colegii de serviciu. Rămâi la pândă, stăpân pe reflexele tale de felină de savană şi încearcă să aduni mai multe informaţii despre ceea ce se întâmplă! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Fără să forţezi păgubos, fără să intri la uzură!

Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de lucruri frumoase, de dans, de activităţi plăcute care te încântă. Oboseala cronică se face simţită astăzi, ia măsuri! Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de lege şi proprietate. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori ştii cu siguranţă că ai dreptate.

Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te gândeşti şi mai ales să modifici, să updatezi, atitudinea ta! Ai grijă de corpul tău şi el te va servi! Ocupă-te de problemele tale! Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura, îmbrăcămintea, sau lasă-ţi barbă, după sex şi putinţă, dacă asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

O zi mai dificil de gestionat pentru că este plină de mici probleme, mari devoratoare de timp. Iar timpul este bani! Curaj, apucă-te de treabă, dar fixează şi o ordine de priorităţi! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute.

Te simţi asaltat de mii de probleme. Rezolvă-le sau uită-le! Eşti prea tensionat din nimicuri şi nu mai dai randament, nu te mai bucuri, nu mai zâmbeşti! Nu uita, că şi mâine este o altă zi! Metodic și cu geniul “descurcatului” cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare. Daca cauţi ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele să le gaseşti in următoarea perioada, care începe astăzi.

Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca să poţi să progresezi, să te caţeri pe reduta societăţii înalte. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

Nu lua de bune toate veştile pe care le primeşti azi! Ziua e densă şi obositoare, dar trebuie să fii optimist şi motivat în ceea ce faci. Este vorba de viaţa ta, că doar nu lansezi rachete! Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor pretenţioase, si lucrul asta este evident pentru toată lumea. Dacă chiar vrei să înfurii un mitocan, trebuie să nu-l iei în consideraţie!

Ai un moral “beton”, eşti într-o formă bună. De aceea faci mici servicii celor din jurul tău. Poate că nu o să uite când şi tu vei avea nevoie de puţin ajutor! Dar, nu pleca la drum de seară! Totuşi, disciplina (încăpăţânarea la unii) inerentă zodiei – în Peşti au fost şi sunt mulţi militari şi conducatori de state şi guverne – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile. Uranus din Berbec iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.