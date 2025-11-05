International

Discursul Reginei Rania la München, între confuzie și activism pro-palestinian. Israelul, comparat cu regimul nazist

Regina Rania / sursa foto: captură video
Regina Rania a Iordaniei a generat controverse internaționale după ce, în timpul unui discurs susținut la One Young World Summit din München, a comparat acțiunile Israelului cu regimul nazist.

Declarațiile sale s-au referit la conflictul Israel-Hamas și la atacurile din 7 octombrie 2023, însă mai multe aspecte ale discursului au fost contestate pentru inexactitate și deconectare de realitatea evenimentelor.

Evenimentele reale din 7 octombrie

Pe 7 octombrie 2025, gruparea teroristă Hamas a lansat un atac armat asupra Israelului, intrând pe teritoriul israelian, ucigând civili și luând prizonieri.

Atacul a provocat sute de victime și a dus la o reacție militară din partea Israelului. Ultimile rămășițe ale ostaticilor luați de teroriștii Hamas au fost retrocedate abia acum câteva zile (duminică), prin Crucea Roșie.

În acest context, orice afirmație care sugerează că israelienii ar fi principalii vinovați sau că populația palestiniană ar fi singura victimă nu corespunde realității evenimentelor.

Discursul Reginei Rania și comparațiile controversate

În discursul său, regina a criticat retorica oficialilor israelieni după atacurile din 7 octombrie. Ea a spus:

„În anii ’30, naziștii numeau evreii «viermi». Astăzi, cuvintele ne pot conduce din nou către acțiuni care devalorizează viața umană.”

Regina a făcut referire la declarațiile ministrului israelian Yoav Gallant, care a numit atacatorii Hamas „animale”.

Această comparație cu nazismul este inexactă și neconectată de faptele reale: pe 7 octombrie, victimele au fost civili israelieni uciși de Hamas, iar afirmațiile din discurs nu reflectă aceste circumstanțe.

Atacul Hamas din 7 octombrie

Atacul Hamas din 7 octombrie / sursa foto: captură video

De asemenea, regina a afirmat:

„Am fost martorii, în timp real, ai realității crude a urii, atunci când aceasta se transformă din sentiment în cuvinte și apoi în acțiuni.”

Aceste declarații nu sunt reale pentru că sugerează o responsabilitate disproporționată a Israelului și minimalizează atacurile directe ale Hamas asupra civililor.

Percepția publică și reacțiile media față de discursul Reginei Rania

Discursul Reginei Rania a fost perceput ca pro-Palestinian și a generat reacții critice internaționale, în special din cauza deconectării declarațiilor de realitatea istorică a atacurilor din 7 octombrie.

The Jerusalem Post a raportat că regina a atribuit greșit anumite afirmații oficialilor israelieni, iar comparațiile istorice au fost considerate inadecvate.

The New Arab a menționat că discursul a criticat retorica oficială israeliană, dar nu reflectă faptele reale ale atacului Hamas asupra civililor israelieni.

 

Proiecte speciale