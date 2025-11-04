Hamas returnează trupul lui Omer Neutra și al altor doi ostatici morți

Trupul lui Omer Neutra, cetăţean al Statelor Unite, a fost repatriat de gruparea teroristă Hamas împreună cu alte două cadavre ale unor ostatici morți, a confirmat preşedintele Donald Trump duminică.

Transferul survine în contextul încetării-focului în regiunea Gaza şi a acordului de predare a rămăşiţelor între părţi.

Conform declaraţiei preşedintelui Trump:

El a adăugat:

„Sunt entuziaşti într-un sens, dar într-alt sens, evident, nu prea grozav. Suntem foarte fericiţi că am făcut-o. Am trei. Am primit trei trupuri înapoi astăzi, pe care le-au găsit, şi căutăm restul.”

Autorităţile israeliene au precizat că cele trei trupuri au fost predate prin intermediul Cruz Roșie şi transportate în Israel pentru identificare oficială.

Printr-un comunicat, s-a precizat că „Guvernul Israelului participă la durerea profundă a familiilor Hamami, Neutra şi Daniel, şi a tuturor familiilor celor ostatici căzuţi”.

Continuă eforturile pentru recuperarea rămăşiţelor celorlalţi ostatici decedaţi, în contextul în care un număr rămâne încă în zona Gaza.

Potrivit surselor, este vorba de un schimb realizat în timpul unui acord de încetare-a-focului între Israel şi gruparea teroristă Hamas, prin care grupul terorist a predat rămăşiţe ale unor ostatici morți, în timp ce Israel a remis înapoi trupuri de palestinieni, deasemenea morți.

Conform declaraţiei militare, rămăşiţele celor trei au fost recuperate dintr-un tunel din sudul Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat că elemente active ale grupării teroriste Hamas încă există în zone controlate de Israel în Gaza.

Omer Neutra era cetăţean american şi israelian, originar din New York, care s-a înrolat în Forțele de Apărare Israeliene după un an sabatic în Israel în 2020.

Corpul său a stat în Gaza mai bine de doi ani înainte de a fi predat.

Familia sa l-a descris ca fiind un „lider natural” şi a primit cu durere dar şi cu uşurare vestea returnării.

După repatriere, rămăşiţele vor fi transportate la centrul naţional de medicină legală din Israel pentru proceduri de identificare şi notificare oficială către familiile celor decedaţi.

De asemenea, autorităţile au cerut publicului să respecte intimitatea familiilor şi să evite răspândirea de informaţii neconfirmate.

Negocierile şi schimburile de trupuri continuă în condiţii delicate, intensificate de deteriorarea infrastructurii din Gaza şi de dificultăţile logistice pe teren.