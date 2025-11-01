Cele trei rămășițe transferate din Gaza către Israel nu corespund ostaticilor dispăruți

Potrivit autorităţilor israeliene, rămăşiţele a trei persoane transferate din Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) din Fâşia Gaza către Israel nu aparţin niciunui dintre ostaticii declaraţi dispăruţi.

Transferul face parte dintr‑un acord de armistiţiu dintre gruparea teroristă Hamas şi Statul Israel, mediat de terţi, privind returnarea celor capturaţi şi a celor decedaţi, dar rezultatul recent ridică întrebări cu privire la respectarea integrală a termenilor.

Potrivit rapoartelor, gruparea teroristă Hamas a predat prin CICR rămăşiţele nedeterminate ale trei persoane.

Autorităţile militare israeliene au comunicat că analizele preliminare indică că acestea „nu aparţin niciunui ostatic” cunoscut încă în Gaza.

De asemenea, un oficial israelian citat de agenţia AP a declarat: „rămăşiţele nu sunt ale ostaticilor dispăruţi”.

Acordul de armistiţiu, intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025, prevede că Hamas să elibereze toţi ostaticii în viaţă deţinuţi în Gaza, iar în schimb Israel să elibereze aproximativ 2 000 de deţinuţi palestinieni.

În plus, gruparea teroristă Hamas s‑a angajat să predea rămăşiţele a 28 de ostatici decedaţi în schimbul a 360 de combatanţi palestinieni.

Până în prezent, conform datelor disponibile, rămăşiţele a 17 ostatici au fost primite, iar 11 rămân de predat.

În paralel, Israel a returnat rămăşiţele a aproximativ 225 de palestinieni către autorităţile din Gaza, dintre care doar 75 au fost identificate de familii.

Oficialii israelieni acuză gruparea teroristă Hamas de încălcarea acordului, argumentând că predarea rămăşiţelor este întârziată sau incompletă.

Hamas, însă, afirmă că este dificil să identifice rămăşiţele ostaticilor decedaţi din cauza distrugerilor extinse, a lipsei de acces la utilaje şi echipamente pentru săpături şi examinări ADN.

De exemplu, autorităţile din Gaza au declarat că „fiecare rămăşiţă fusese arsă, feţele erau şterse de foc, au rămas doar oase şi dinţi”.

Acest incident afectează încrederea între părţi şi pune în lumină dificultăţile implementării complete a acordului. Faptul că cele trei rămăşiţe nu aparţin ostaticilor creează tensiuni privind calitatea şi transparenţa schimburilor.

În acelaşi timp, schimbul de rămăşiţe rămâne unul din mecanismele prin care armistiţiul este menţinut şi negociat. În lipsa progresului în acest domeniu, se ridică întrebarea dacă celelalte rămăşiţe aflate încă în Gaza pot fi predate într‑un termen rezonabil.

Pentru a continua cu succes schimbul, părţile implicate trebuie să accelereze procedurile de identificare, să asigure accesul la echipamente şi să concretizeze modalităţi clare de predare şi examinare ADN.

De asemenea, actorii internaţionali care mediază procesul ar putea intensifica supravegherea şi verificarea respectării acordului.

Pentru familiile ostaticilor şi decedaţilor aceste evoluţii sunt esenţiale, întrucât oferă şansa unei închideri de ciclu.