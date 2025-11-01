Crucea Roșie facilitează transferul primelor corpuri către autoritățile israeliene, după reluarea ostilităților

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a transferat Israelului, la sfârșitul zilei de vineri, rămășițele neidentificate a trei persoane, potrivit unui oficial militar israelian citat de presa internațională, potrivit AP News.

Autoritățile israeliene au precizat că fragmentele sunt în curs de examinare și că nu este clar dacă acestea aparțin unor persoane încă dispărute în urma conflictului cu gruparea teroristă Hamas.

Un oficial israelian, care a vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu era autorizat să ofere declarații publice, a declarat că „rămășițele au fost predate anterior Crucii Roșii de către Hamas, în Fâșia Gaza”.

Predarea celor trei corpuri neidentificate vine după ce Israelul a returnat, vineri, trupurile a 30 de palestinieni către autoritățile din Gaza.

Acțiunea face parte dintr-un schimb mai amplu, în cadrul căruia teroriștii palestinieni au predat anterior rămășițele a doi ostatici israelieni.

Schimbul a fost interpretat de observatori ca un posibil semn al progresului în acordul de încetare a focului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas.

În ciuda acestor progrese limitate, operațiunile militare au continuat. Potrivit rapoartelor din teren, raidurile aeriene israeliene efectuate în Gaza în cursul săptămânii au provocat peste 100 de decese, ca urmare a uciderii unui soldat israelian.

Toate transferurile de corpuri au fost efectuate cu intermediul Crucii Roșii, care a confirmat implicarea în procesul de schimb. Un medic de la Spitalul Nasser, din sudul orașului Khan Younis, a confirmat primirea trupurilor palestinienilor și a precizat că echipele medicale lucrează pentru identificarea acestora.

Fotografiile publicate de presă au arătat rânduri de saci albi, așezați pe terenul spitalului. Personalul medical a semnalat dificultăți în procesul de identificare, în lipsa kiturilor ADN.

Hamas keeps playing games and returns remains of 3 bodies that are NOT of hostages! The Red Cross has received from Hamas and handed over to Israel the remains of three bodies. The identification process confirmed that they do not belong to any of the hostages. pic.twitter.com/TH1WciRA3t — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) November 1, 2025

Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat că, până în prezent, Israelul a returnat 225 de corpuri ale palestinienilor, dintre care doar 75 au fost identificate de familii.

Nu se știe dacă persoanele respective au fost ucise în Israel în timpul atacului din 7 octombrie 2023, au murit în detenție sau au fost recuperate de armata israeliană din Gaza.

„Trupurile au fost sfâșiate și exhumate”, a declarat Munir al-Bursh, directorul general al Ministerului Sănătății din Gaza, într-o postare pe platforma X (fosta Twitter).

„Carnea lor s-a topit, fețele le-au fost șterse de foc, rămânând doar oasele și dinții”, a adăugat acesta.

Armata israeliană a transmis anterior agenției Associated Press că toate trupurile returnate până acum sunt ale combatanților, o afirmație pe care agenția nu a putut-o verifica independent.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a confirmat joi seară că rămășițele a două persoane, Sahar Baruch și Amiram Cooper — luați ostatici în atacul din 2023 — au fost returnate de militanții palestinieni.

Gruparea teroristă Hamas a predat până în prezent rămășițele a 17 ostatici israelieni, iar alți 11 urmează să fie returnați în cadrul aceluiași acord.

Vineri, un grup mic de persoane s-a adunat în Tel Aviv, în piața cunoscută sub numele de „Hostages Square”, pentru a se ruga pentru repatrierea celor rămași în Gaza.