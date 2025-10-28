IDF, pregătit să acționeze. Cinci opțiuni pentru recuperarea rămășițelor ostaticilor de la Hamas

Israelul ia în calcul cinci opțiuni diferite în eventualitatea în care gruparea Hamas nu va livra rămășițele ostaticilor, potrivit unor surse din cadrul instituțiilor de securitate israeliene, citate luni de presa internațională.

Deciziile urmăresc să ofere statului israelian un set de alternative, de la presiune diplomatică până la acțiuni militare directe.

Prima opțiune presupune lansarea unor operațiuni menite să extindă controlul Israelului asupra anumitor zone, sporind prezența Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) în Fâșia Gaza.

Conform politicilor stabilite de ministrul apărării Israel Katz, IDF a fost activ de-a lungul graniței, vizând infrastructura Hamas, inclusiv tunelurile utilizate pentru atacuri.

„Prima opțiune implică lansarea de operațiuni pentru a crește procentul Fâșiei Gaza sub prezența IDF și pentru a viza infrastructura Hamas, inclusiv tunelurile teroriste”, au declarat surse israeliene.

Escaladarea țintită în Gaza presupune intensificarea operațiunilor militare ale Israelului împotriva liderilor și operativilor Hamas, cu scopul de a slăbi capacitatea organizației de a coordona atacuri.

Aceasta poate include lovituri aeriene asupra vehiculelor și infrastructurii folosite pentru acțiuni ostile, precum și operațiuni speciale pentru eliminarea comandanților care nu mai sunt protejați de civili.

Sursele israeliene au subliniat că aceste acțiuni ar fi precise, vizând doar elementele cheie ale Hamas.

În context, escaladarea țintită urmărește atât protejarea populației israeliene, cât și presiunea asupra grupării pentru a facilita returnarea rămășițelor ostaticilor.

Operațiunile de recuperare a rămășițelor ostaticilor din Gaza reprezintă o strategie complexă și riscantă, care implică coordonarea între unități terestre, aeriene și de informații ale IDF.

Scopul este identificarea și extragerea rămășițelor într-un mod rapid și precis, pentru a evita escaladarea conflictului.

Sursele israeliene menționează că astfel de operațiuni ar putea pune în pericol personalul militar și ar putea provoca daune mediului în zonele vizate.

Totuși, ele sunt considerate o opțiune viabilă pentru a pune presiune asupra Hamas, în contextul în care gruparea controlează locurile de îngropare și poate amâna returnarea rămășițelor.

Israelul explorează utilizarea diplomației pentru a obține returnarea rămășițelor ostaticilor, colaborând strâns cu Statele Unite și mediatorii regionali, precum Qatar, Egipt și Turcia.

Prin aceste canale, Israelul urmărește să exercite influență asupra deciziilor Hamas, insistând asupra respectării angajamentelor privind ostaticii.

Sursele indică faptul că, pe lângă negocierile directe, presiunea diplomatică ar putea fi combinată cu măsuri economice și umanitare, inclusiv limitarea ajutoarelor și a energiei către Gaza.

Scopul strategiei este de a crea un cadru în care Hamas să fie motivat să coopereze, reducând riscurile unui conflict militar direct și sporind șansele unei soluții rapide

Cea de-a cincea opțiune analizată de Israel implică anularea tuturor acordurilor și înțelegerilor cu Hamas, ceea ce ar marca o ruptură completă în relațiile existente între părți.

Aceasta ar putea duce la reluarea imediată a confruntărilor armate la scară largă în Fâșia Gaza și ar elimina orice mecanisme diplomatice sau logistice existente pentru gestionarea crizelor.

Deși nu este considerată o soluție favorabilă, sursele israeliene subliniază că menținerea acestei opțiuni ca posibil scenariu teoretic servește drept presiune suplimentară asupra Hamas pentru a respecta cerințele privind returnarea rămășițelor ostaticilor și evitarea unei escaladări complete a conflictului.

În cercurile israeliene există îngrijorări tot mai mari că Hamas ar putea folosi rămășițele ostaticilor ca „monedă de schimb” și ar induce în eroare echipele Crucii Roșii.

Israelul ia în considerare mai multe strategii, în coordonare cu Statele Unite, pentru a crește presiunea asupra grupării.

Sursele subliniază că Hamas cunoaște locațiile reale ale rămășițelor, dar trimite echipe în alte zone, care nu corespund adevăratelor situri de îngropare.

În același timp, se raportează că Hamas operează aproape de granița IDF, în apropierea Liniei Galbene, ceea ce complică răspunsul militar israelian la mișcările suspecte.