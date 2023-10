Hamas, istoria unei organizații teroriste. Cum a ajuns să conducă Gaza

Hamas, istoria unei organizații. Istoria conflictului între Israel și palestinieni este una complexă și încărcată. Cu rădăcini vechi, ce datează dinaintea înființării statului Israel în 1948. Tensiunile dintre cele două părți au avut ca rezultat mii de morți și răniți în decursul mai multor decenii.

Anul 2021 a adus o escaladare a violenței. Numărul palestinienilor – militanți și civili – uciși în Cisiordania ocupată de forțele israeliene atingând un nivel record. Același lucru este valabil și pentru numărul de israelieni și străini, majoritatea civili, uciși în atacuri palestiniene.

Hamas, o istorie a unei organizații teroriste

Hamas este o organizație palestiniană islamică, cu o aripă politică și una militară. Fondată în 1987 în timpul Primei Intifada, o revoltă împotriva ocupației israeliene din Gaza și Cisiordania. Numele „Hamas” este un acronim pentru „Harakat Al-Muqawama Al-Islamia”. Care înseamnă „Mișcarea de Rezistență Islamică” în arabă.

Hamas a apărut inițial ca o ramură a Frăției Musulmane, un grup islamist sunnit fondat în Egipt la sfârșitul anilor 1920. Organizația s-a dezvoltat rapid, captând atenția internațională. Mai ales prin atacurile sale împotriva țintelor israeliene, atât militare, cât și civile. În 2006, Hamas a câștigat alegerile legislative palestiniene, iar în 2007 a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza. După o scurtă luptă cu Fatah, o altă facțiune palestiniană majoră.

De atunci, Fâșia Gaza a fost sub stare de asediu din partea Israelului și Egiptului. Ultimul conflict major între Hamas și Israel s-a produs în 2021, durând 11 zile și având ca rezultat cel puțin 250 de morți în Gaza și 13 în Israel.

Hamas nu recunoaște statul Israel și este văzută de acesta, precum și de Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, ca o organizație teroristă. Hamas, scrie CNN, este finanțată prin diverse surse, inclusiv ajutoare private din țări arabe, și primește sprijin din Iran. Cu toate acestea, ea funcționează și ca un actor politic și social în Palestina, oferind o serie de servicii sociale și ocupându-se de guvernare la nivel local în Gaza. Domină așezări de dimensiunea unui Caracal, dar cu potențial de conflict uriaș.

Brigăzile Ezzedine al-Qassam, aripa militară

Organizația are două componente principale: aripa politică, care se ocupă de diplomație și administrație, și aripa militară. Cea militară este cunoscută sub numele de Brigăzile Ezzedine al-Qassam. Una dintre principalele chestiuni controversate este relația sa cu Autoritatea Palestiniană, care este condusă de Fatah. Organizație care are o abordare mai moderată față de Israel. Autoritatea Palestiniană a recunoscut statul Israel și a încercat să ajungă la un acord de pace. În timp ce Hamas a respins în general aceste inițiative.

Brigăzile Ezzedine al-Qassam sunt aripa militară a organizației palestiniene Hamas. Numele lor vine de la Sheikh Ezzedine al-Qassam, un lider religios și militant arab care s-a opus colonialismului britanic și sionismului în Palestina în anii 1930. Brigăzile au fost fondate în anii 1990 și sunt principala forță militară din Fâșia Gaza. Acolo se angajează într-o varietate de acțiuni militare împotriva Israelului, inclusiv lansări de rachete, atentate sinucigașe.

Obiectivul declarat al Brigăzilor Ezzedine al-Qassam este de a înlătura ocupația israeliană și de a stabili un stat palestinian independent și suveran care să includă Gaza, Cisiordania și Ierusalimul de Est. Cu toate acestea, metodele sale violente și refuzul de a recunoaște statul Israel au dus la etichetarea lor ca organizație teroristă de către SUA, Uniunea Europeană și, evident, Israelul.

Tehnică de luptă avansată, primită de la Iran

Brigăzile Ezzedine al-Qassam au o structură de comandă semi-autonomă față de aripa politică a Hamas, deși există o coordonare strânsă între cele două. De-a lungul anilor, brigăzile au dezvoltat o serie de tactici și tehnologii. Inclusiv rachete de fabricație proprie, tuneluri de contrabandă și infiltrare. Dar și drone pentru supraveghere și, potențial, pentru atacuri.

Forța și capabilitățile Brigăzilor Ezzedine al-Qassam s-au dezvoltat semnificativ de la înființare, în parte datorită finanțării externe (iraniene) și a transferului de tehnologie și arme.

Un punct focal al tensiunilor între cele două părți îl reprezintă Complexul religios al-Aqsa, un sit sfânt atât pentru musulmani cât și pentru evrei. Moscheea, situată în Ierusalimul de Est, este una dintre principalele cauze ale frecventelor confruntări între forțele israeliene și palestinieni. Ierusalimul de Est este considerat de comunitatea internațională un teritoriu ocupat, deși Israelul îl vede ca parte a „capitalului său etern și indivizibil”.