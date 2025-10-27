Crucea Roșie și echipe egiptene au obținut acces în Gaza pentru operațiunile de căutare a ostaticilor

Autoritățile israeliene au confirmat că echipe din Egipt și Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC) au primit permisiunea de a căuta corpurile ostaticilor morți în urma atacurilor din 7 octombrie 2023.

Potrivit Guvernului israelian, echipele au voie să intervină dincolo de așa-numita „linie galbenă” în zona controlată de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) din Gaza.

Separat, mass-media israeliană a relatat că membri teroriști Hamas au primit, de asemenea, permisiunea de a intra în zona controlată de IDF pentru a sprijini căutările, alături de echipele ICRC.

Gruparea teroristă Hamas a predat 15 din cele 28 de corpuri ale ostaticilor israelieni decedați în cadrul primei faze a unui acord de încetare a focului mediat de Statele Unite, care prevede predarea tuturor corpurilor. Grupul susține că acum coordonează acțiunile cu autoritățile egiptene.

Donald Trump a transmis un avertisment către gruparea teroristă să înceapă returnarea corpurilor „rapid, sau celelalte țări implicate în această mare pace vor lua măsuri”.

Un purtător de cuvânt al Israelului a precizat că echipa egipteană va colabora cu ICRC pentru a localiza corpurile și va folosi excavatoare și camioane pentru operațiunile de căutare dincolo de „linia galbenă”.

Linia galbenă marchează granița din nord, sud și est a Gaza la care Israel s-a retras, ca parte a primei etape a acordului de încetare a focului. Până acum, Israel nu aprobase intrarea unor astfel de echipe.

Egiptul, împreună cu Qatar și Turcia, este semnatar cheie al planului de pace mediat de Trump, semnat recent în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh.

Prezența echipelor de excavare egiptene în Gaza reprezintă o premieră în cadrul procesului de predare a corpurilor ostaticilor.

ICRC a avut deja un rol important în returnarea ostaticilor. Hamas nu predă ostaticii – nici vii, nici morți– direct către IDF, ci către ICRC, care îi escortează prin Gaza și îi predă apoi forțelor israeliene.

După peste doi ani de bombardamente intense efectuate de Israel, ONU estimează că aproximativ 84% din teritoriu a fost redus la dărâmături.

Gruparea teroristă Hamas afirmă că depune eforturi pentru a recupera corpurile, dar întâmpină dificultăți în localizarea acestora sub ruinele clădirilor distruse de armata israeliană.

Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat:

„Dacă Hamas ar depune mai mult efort, ar putea recupera rămășițele ostaticilor noștri”.

Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social:

„Unele dintre corpuri sunt greu de accesat, dar altele pot fi returnate acum și, din anumite motive, nu sunt. Poate că are legătură cu dezarmarea lor. Să vedem ce fac în următoarele 48 de ore. Urmăresc asta foarte atent.”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israel va decide ce forțe străine vor fi permise în cadrul unei forțe internaționale planificate pentru securizarea încetării focului.

„Suntem în controlul securității noastre și am clarificat că Israelul va stabili ce forțe sunt inacceptabile pentru noi, și așa vom opera și în continuare”, a spus el la începutul unei ședințe de cabinet.

Secretarul de stat american Marco Rubio a menționat că „multe țări” au oferit sprijin pentru această forță, dar Israel trebuie să fie confortabil cu participanții, referindu-se posibil la Turcia, în contextul unor rapoarte privind veto-ul Israelului.