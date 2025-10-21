Israel a identificat rămășițele lui Tal Haimi, ostatic israelian cu cetățenie română

Medicii legiști israelieni au confirmat că rămășițele umane predate luni de autoritățile din Gaza aparțin sergentului major Tal Haimi, unul dintre ostaticii israelieni uciși în captivitate care avea și cetățenie română, potrivit CNN.

Sergentul major Tal Haimi, în vârstă de 41 de ani, a fost ucis pe 7 octombrie 2023, în timpul atacului condus de Hamas asupra Israelului, în timp ce apăra un kibbutz din sudul țării, potrivit Armatei Israeliene. Haimi, care avea și cetățenie română, și-a lăsat în urmă soția, patru copii, tatăl și sora.

Haimi este al treisprezecelea ostatic ucis identificat de autoritățile israeliene de la semnarea acordului de încetare a focului din Gaza, propus de Statele Unite pe 9 octombrie. Înaintea sa, a fost identificat cetățeanul thailandez Sonthaya Oakkharasri, duminică. Potrivit acordului, Hamas mai trebuie să predea în continuare rămășițele a încă 15 ostatici.

Forumul Familiilor Ostatici și Dispăruți a transmis condoleanțe familiei lui Tal Haimi, după ce trupul acestuia a fost repatriat pentru a fi înmormântat în mod corespunzător. Sicriul cu rămășițele sergentului major a sosit luni dimineață la Tel Aviv, unde a fost identificat după ce a fost recuperat de Crucea Roșie din Gaza și predat forțelor israeliene.

Soția sa, Ella Haimi, a venit în România la sfârșitul lunii octombrie îm 2023, unde s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu și cu Nicolae Ciucă, pe atunci președinte al Senatului, pentru a solicita sprijinul autorităților române în eforturile de eliberare a ostaticilor.

Tal Haimi, în vârstă de 41 de ani, șeful echipei de apărare civilă a kibbutzului Nir Yitzhak, a fost ucis pe 7 octombrie 2023 în timp ce își apăra comunitatea de atacul militanților Hamas. El și colegii săi din echipa de intervenție rapidă au luptat ore întregi împotriva teroriștilor care încercau să pătrundă în așezare, până când Haimi a fost împușcat mortal, iar trupul său a fost dus în Fâșia Gaza.

În decembrie 2023, familia sa a fost informată oficial că acesta a fost ucis. După mai bine de doi ani, rămășițele lui Haimi au fost în cele din urmă aduse în Israel. Soția sa, Ela, care a născut cel de-al patrulea copil al familiei în mai 2024.