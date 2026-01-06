Social

Mamele de sugari sunt în alertă. Nestle retrage de pe piață loturi de lapte praf din cauza unei bacterii periculoase

Comentează știrea
Mamele de sugari sunt în alertă. Nestle retrage de pe piață loturi de lapte praf din cauza unei bacterii periculoaseLapte praf bebeluși Nestle. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

O alertă alimentară majoră a fost emisă în prima săptămână din 2026 după ce Nestlé a anunțat retragerea voluntară a unor loturi de lapte praf pentru sugari din piețele din mai multe țări, inclusiv în Europa, relatează Food Safety News.

Măsura – una preventivă și de precauție – vine în urma identificării unui risc potențial de contaminare cu o toxină alimentară care poate afecta sănătatea celor mai vulnerabili consumatori: sugarii.

De ce sunt retrase produsele de pe piață

Compania a explicat că anumite loturi de formule pentru sugari au fost posibil expuse la cereulidă, o toxină produsă de bacterii din specia Bacillus cereus. Această toxină este rezistentă la căldură, ceea ce înseamnă că nici fierberea, nici prepararea convențională a formulei nu pot elimina riscul odată ce produsul este contaminat. Simptomele generate de ingerarea de cereulidă pot include greață, vărsături și dureri abdominale, manifestându-se relativ rapid după consum.

Autoritățile europene de siguranță alimentară și organismele naționale responsabile recomandă părinților și îngrijitorilor să nu utilizeze formulele din loturile vizate și să verifice codurile de lot de pe ambalaj. În cazul în care alimentul a fost deja achiziționat, acesta trebuie returnat la punctul de vânzare pentru rambursare.

Nicușor Dan afirmă că România este de neclintit în rolul pe care îl avem în sprijinul Ucrainei și securitatea la Marea Neagră
Nicușor Dan afirmă că România este de neclintit în rolul pe care îl avem în sprijinul Ucrainei și securitatea la Marea Neagră
Acord istoric semnat la Paris. Garanțiile de securitate pentru Ucraina intră într-o nouă etapă
Acord istoric semnat la Paris. Garanțiile de securitate pentru Ucraina intră într-o nouă etapă
Bebeluș

Bebeluș. Sursă foto: Freepik

Produse și regiuni afectate de bacterii

Retragerea vizează mai multe tipuri de formule de lapte praf destinate sugarilor, comercializate sub branduri cunoscute, precum NAN, SMA și BEBA, în mai multe țări europene. Printre statele în care au fost raportate loturi afectate se numără:

  • Franța

  • Germania

  • Austria

  • Danemarca

  • Italia

  • Suedia

  • Finlanda

  • Regatul Unit

În fiecare țară, autoritățile de sănătate și siguranță alimentară au publicat listele specifice de coduri de lot afectate pe site-urile instituțiilor sau prin intermediul Nestlé, pentru a permite părinților să identifice exact produsele retrase.

Măsuri luate de autorități și de companie

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România (ANSVSA) a confirmat că retragerea este voluntară și preventivă și că nu au fost semnalate până în prezent cazuri documentate de îmbolnăvire asociate consumului produselor afectate. Părinții au fost sfătuiți să returneze produsele și să solicite rambursarea contravalorii.

Nestlé a comunicat oficial că siguranța și bunăstarea sugarilor sunt prioritare și și-a cerut scuze pentru orice îngrijorare sau inconveniență cauzată de retragerea loturilor.

Compania a precizat că problemele au fost identificate la nivelul furnizorilor unor ingrediente, nu printr-un rezultat imediat al testărilor finale ale produsului.

Ce este cereulida și cum afectează sănătatea

Cereulida este o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, care se găsește frecvent în sol și în alimente. Deși prezența bacteriei nu implică automat producerea de toxină, anumite condiții de procesare sau depozitare pot favoriza acumularea de cereulidă. Aceasta este rezistentă la temperaturi ridicate, astfel încât tratamentele termice uzuale nu o distrug – un detaliu esențial în contextul formulelor pentru sugari, care sunt preparate cu apă fierbinte.

La sugari, sistemul imunitar și digestiv fiind încă imatur, riscul unor complicații este considerat mai ridicat decât în cazul adulților. De aceea, autoritățile adoptă o abordare extrem de precaută atunci când vine vorba de posibile contaminări în produsele destinate copiilor foarte mici.

Recomandări pentru părinți

Autoritățile de sănătate recomandă părinților să:

  • verifice codurile de lot de pe ambalajul formulelor cumpărate;

  • nu utilizeze produsele care apar pe lista oficială de retrageri;

  • returneze produsele afectate la magazinele unde au fost cumpărate;

  • consulte medicul de familie sau un specialist în sănătatea copilului dacă apar simptome neobișnuite.

Până în prezent, nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire legate de loturile retrase, iar măsura este luată exclusiv ca precauție. Autoritățile subliniază importanța comunicării transparente între producător, comercianți și consumatori în astfel de situații.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:40 - Cristiano Bergodi, fără un obiectiv precis la „U” Cluj. Italianul gândește sentimental
22:37 - Nicușor Dan afirmă că România este de neclintit în rolul pe care îl avem în sprijinul Ucrainei și securitatea la Mare...
22:26 - Mamele de sugari sunt în alertă. Nestle retrage de pe piață loturi de lapte praf din cauza unei bacterii periculoase
22:17 - Singurul bancomat dintr-o localitate din Bulgaria a rămas deja fără euro. Locuitorii, nevoiți să folosească leva 
22:08 - Acord istoric semnat la Paris. Garanțiile de securitate pentru Ucraina intră într-o nouă etapă
21:53 - Ce ar însemna un hub european de securitate maritimă la Marea Neagră și de ce vrea Uniunea Europeană acest tip de centru

HAI România!

Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!

Proiecte speciale