Mamele de sugari sunt în alertă. Nestle retrage de pe piață loturi de lapte praf din cauza unei bacterii periculoase

O alertă alimentară majoră a fost emisă în prima săptămână din 2026 după ce Nestlé a anunțat retragerea voluntară a unor loturi de lapte praf pentru sugari din piețele din mai multe țări, inclusiv în Europa, relatează Food Safety News.

Măsura – una preventivă și de precauție – vine în urma identificării unui risc potențial de contaminare cu o toxină alimentară care poate afecta sănătatea celor mai vulnerabili consumatori: sugarii.

Compania a explicat că anumite loturi de formule pentru sugari au fost posibil expuse la cereulidă, o toxină produsă de bacterii din specia Bacillus cereus. Această toxină este rezistentă la căldură, ceea ce înseamnă că nici fierberea, nici prepararea convențională a formulei nu pot elimina riscul odată ce produsul este contaminat. Simptomele generate de ingerarea de cereulidă pot include greață, vărsături și dureri abdominale, manifestându-se relativ rapid după consum.

Autoritățile europene de siguranță alimentară și organismele naționale responsabile recomandă părinților și îngrijitorilor să nu utilizeze formulele din loturile vizate și să verifice codurile de lot de pe ambalaj. În cazul în care alimentul a fost deja achiziționat, acesta trebuie returnat la punctul de vânzare pentru rambursare.

Retragerea vizează mai multe tipuri de formule de lapte praf destinate sugarilor, comercializate sub branduri cunoscute, precum NAN, SMA și BEBA, în mai multe țări europene. Printre statele în care au fost raportate loturi afectate se numără:

Franța

Germania

Austria

Danemarca

Italia

Suedia

Finlanda

Regatul Unit

În fiecare țară, autoritățile de sănătate și siguranță alimentară au publicat listele specifice de coduri de lot afectate pe site-urile instituțiilor sau prin intermediul Nestlé, pentru a permite părinților să identifice exact produsele retrase.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România (ANSVSA) a confirmat că retragerea este voluntară și preventivă și că nu au fost semnalate până în prezent cazuri documentate de îmbolnăvire asociate consumului produselor afectate. Părinții au fost sfătuiți să returneze produsele și să solicite rambursarea contravalorii.

Nestlé a comunicat oficial că siguranța și bunăstarea sugarilor sunt prioritare și și-a cerut scuze pentru orice îngrijorare sau inconveniență cauzată de retragerea loturilor.

Compania a precizat că problemele au fost identificate la nivelul furnizorilor unor ingrediente, nu printr-un rezultat imediat al testărilor finale ale produsului.

Cereulida este o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, care se găsește frecvent în sol și în alimente. Deși prezența bacteriei nu implică automat producerea de toxină, anumite condiții de procesare sau depozitare pot favoriza acumularea de cereulidă. Aceasta este rezistentă la temperaturi ridicate, astfel încât tratamentele termice uzuale nu o distrug – un detaliu esențial în contextul formulelor pentru sugari, care sunt preparate cu apă fierbinte.

La sugari, sistemul imunitar și digestiv fiind încă imatur, riscul unor complicații este considerat mai ridicat decât în cazul adulților. De aceea, autoritățile adoptă o abordare extrem de precaută atunci când vine vorba de posibile contaminări în produsele destinate copiilor foarte mici.

Autoritățile de sănătate recomandă părinților să:

verifice codurile de lot de pe ambalajul formulelor cumpărate;

nu utilizeze produsele care apar pe lista oficială de retrageri;

returneze produsele afectate la magazinele unde au fost cumpărate;

consulte medicul de familie sau un specialist în sănătatea copilului dacă apar simptome neobișnuite.

Până în prezent, nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire legate de loturile retrase, iar măsura este luată exclusiv ca precauție. Autoritățile subliniază importanța comunicării transparente între producător, comercianți și consumatori în astfel de situații.