Un bebeluș din Prahova a r fi fost ucis de tatăl său, care nu suporta să-l audă plângând

Un bebeluș din Prahova a r fi fost ucis de tatăl său, care nu suporta să-l audă plângândBebeluș. Sursa foto: Pixabay
Poliția din Prahova a anunțat că anchetează circumstanțele decesului unui bebeluș de două luni, existând suspiciunea că tatăl său ar fi provocat moartea. Acesta n-ar mai fi suportat plânsetele copilului. În urma incidentului, autoritățile au preluat și cei trei frați ai micuțului, pentru a le asigura protecția, potrivit News.ro.

Un bebeluș din Prahova, ucis de tată

Potrivit reprezentanților Poliției Prahova, dosarul penal este în curs de instrumentare, fiind vizată săvârșirea infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei. Ancheta este condusă de procurorul de caz și vizează stabilirea exactă a circumstanțelor incidentului, identificarea probelor și efectuarea tuturor expertizelor necesare, inclusiv medico-legale.

politie / sursa foto: dreamstime.com

Tatăl s-ar fi enervat că micuțul plângea

„Se efectuează demersuri pentru ridicarea și conservarea mijloacelor materiale de probă, precum și efectuarea expertizelor specializate”, au transmis oficialii poliției.

Surse apropiate anchetei au precizat că tragedia a avut loc pe 31 martie. Tatăl copilului s-ar fi enervat că micuțul plângea și l-ar fi scuturat cu putere, provocând decesul acestuia. Autoritățile au fost sesizate imediat, iar polițiștii au contactat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova.

Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9
Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9

Cei trei frați, plasați la un asistent maternal

În urma verificărilor, cei trei frați ai copilului au fost plasați temporar la un asistent maternal profesionist, pentru a le garanta siguranța.

„S-au dispus măsuri de protecție urgente. Rudele au solicitat preluarea copiilor, însă se desfășoară o evaluare detaliată a situației familiale pentru a stabili dacă pot reveni în siguranță în familie”, au declarat reprezentanți DGASPC Prahova.

Tatăl bebelușului a fost reținut preventiv pentru 30 de zile, măsură dispusă de autorități pe durata desfășurării anchetei. Cercetările continuă pentru a clarifica întreaga situație și a stabili cu exactitate responsabilitățile penale în acest caz tragic.

Recent, un alt copil a căzut de la etajul opt al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Cu doar o zi înainte, un copil de cinci ani a murit în urma unei căderi de la etajul nouă, au anunțat reprezentanții Poliției Capitalei.

„Poliţiştii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind identificat un copil, în vârstă de 5 ani, precipitat de la etajul 8 al imobilului în care locuia”, a informat Poliţia Capitalei.

14:20 - Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
14:19 - Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
14:14 - Turismul rusesc, în scădere bruscă. Sankt Petersburg atrage tot mai puțini vizitatori
14:09 - Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9
14:03 - Peste 40.000 de ouă, ascunse la Casa Albă. Accentul a fost pus pe identitatea americană
13:52 - Corespondenta EvZ la Chișinău, după arestarea soțului: Am fost plasată în gaşca lui Plahotniuc pentru că am îndrăznit...

Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
Un fleac, ne-au ciuruit! 600 de milioane de euro, gata de a fi aruncate pe fereastră
Un fleac, ne-au ciuruit! 600 de milioane de euro, gata de a fi aruncate pe fereastră
Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”
Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”

