Femeia lovită de Kader Keita pe trecerea de pietoni a murit. Fotbalistul riscă ani grei de închisoare

Femeia accidentată pe trecerea de pietoni din Sectorul 2 de fotbalistul Rapidului, Kader Keita, la începutul lunii martie, a murit după mai bine de o lună de suferință. Victima a fost internată la Spitalul de Urgență Floreasca, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale la nivelul capului.

Accidentul s-a produs dimineața zilei de 3 martie, când Kader Keita, în vârstă de 26 de ani, a lovit femeia pe o trecere de pietoni. După impact, fotbalistul a părăsit locul incidentului, fiind ulterior reținut de autorități pentru câteva ore. Inițial, procurorii au cerut arestarea preventivă a jucătorului pentru 30 de zile, însă judecătorul a decis plasarea acestuia sub control judiciar, măsură menținută și după apel.

În ciuda tragediei, fotbalistul a revenit pe teren și a fost inclus în echipa Rapidului de antrenorul Costel Gâlcă pentru meciul din deplasare cu CFR Cluj. Între timp, starea femeii s-a deteriorat grav, iar după operație, aceasta a decedat la scurt timp.

În urma decesului, procurorii vor schimba încadrarea penală a lui Kader Keita, urmând să fie cercetat pentru ucidere din culpă. Această modificare elimină necesitatea plângerii prealabile, ancheta desfășurându-se din oficiu. Există, de asemenea, posibilitatea ca jucătorul să fie reținut din nou pentru 24 de ore, după care instanța va decide asupra unei măsuri preventive legate de noua infracțiune.

Potrivit legii, uciderea din culpă se pedepsește cu închisoarea între 2 și 7 ani. În plus, fotbalistul va fi cercetat și pentru părăsirea locului accidentului, faptă care se pedepsește similar. În cazul unei condamnări, pentru fiecare infracțiune se aplică pedeapsa corespunzătoare, iar în caz de cumul, se adaugă o treime din cea mai mică pedeapsă.

Kader Keita a ajuns în România la începutul anului 2024, după ce evoluase anterior pentru echipe precum Sivasspor (Turcia), Sion (Elveția) și Westerlo (Belgia). Inițial semnând cu CFR Cluj, mijlocașul a fost împrumutat ulterior la Rapid pentru 200.000 de euro, fiind transferat definitiv ulterior pentru 800.000 de euro.

În cariera sa din Superliga, Keita a jucat 78 de meciuri, marcând un gol și oferind două pase decisive, fiind apreciat de colegi pentru calmul și caracterul său liniștit. În dimineața accidentului, fotbalistul revenea de la rugăciune, în perioada Ramadanului.