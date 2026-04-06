Trei persoane au murit în timpul unei vânători de ouă de Paște în Germania

Un incident grav a avut loc în nordul Germaniei, unde trei persoane, printre care un bebeluș de 10 luni, au murit în timpul unei vânători de ouă de Paște, după ce un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste participanți, potrivit Bild.

Incidentul s-a produs duminică dimineață, în apropierea localității Satrupholm, unde aproximativ 50 de persoane participau la un eveniment în aer liber. Participanții erau beneficiari ai SterniPark, un centru destinat mamelor, femeilor însărcinate și copiilor.

Poliția a transmis că un copac înalt de aproximativ 30 de metri a fost doborât de rafalele puternice de vânt și a căzut direct peste grup.

În urma impactului, patru persoane au rămas sub copac. O femeie de 21 de ani și o adolescentă de 16 ani au murit la fața locului, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare. Bebelușul de 10 luni, fiica femeii, a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața.

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănită, iar echipajele de intervenție au preluat-o cu elicopterul pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile germane au confirmat că regiunea se afla sub avertizare de vânt puternic emisă de serviciul meteorologic. După tragedie, la fața locului au ajuns și consilieri psihologici pentru a oferi sprijin persoanelor afectate.

Organizația de asistență socială SterniPark, care colaborează cu serviciile publice, administrează un centru rezidențial pentru părinți tineri și copii din district. Într-o postare pe rețelele de socializare, reprezentanții au transmis că sunt „profund șocați” de „tragicul accident”.

De asemenea, organizația a mulțumit serviciilor de urgență pentru eforturile depuse, adăugând: „Locuitorii, copiii, adolescenții, rudele și personalul au acum nevoie de timp și de tot sprijinul nostru pentru a face față acestei teribile tragedii”.