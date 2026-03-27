Cum alegem în siguranță ouăle de Paște. Recomandările ANSVSA

ANSVSA recomandă consumatorilor să fie foarte atenți la alegerea ouălor în perioada Paștelui, când cererea pentru aceste produse crește semnificativ. Autoritatea avertizează că verificarea provenienței și a calității ouălor este esențială pentru evitarea îmbolnăvirilor alimentare.

Instituția recomandă atenție sporită la achiziționarea ouălor și la modul în care acestea sunt manipulate și depozitate.

ANSVSA subliniază că ouăle trebuie cumpărate numai din surse sigure și autorizate sanitar-veterinar, precum fermele de producție, centrele de ambalare sau magazinele alimentare recunoscute. „Este esențial să verificați proveniența ouălor și să vă asigurați că acestea sunt marcate corespunzător.

Codul producătorului pe coajă reprezintă garanția că produsul a trecut controale sanitare și poate fi consumat în siguranță”, se arată într-un comunicat al autorității.

Inspectorii atrag atenția că, la alegerea ouălor, trebuie analizată cu atenție și starea coajei. Aceasta trebuie să fie întreagă și curată, fără crăpături sau murdărie, deoarece ouăle deteriorate prezintă riscuri pentru sănătate și nu mai respectă standardele de siguranță alimentară.

„Aruncați o privire atentă la coajă – aceasta trebuie să fie curată și întreagă. Vă sfătuim să evitați ouăle crăpate sau murdare, deoarece acestea nu mai oferă garanția siguranței alimentare și ar trebui retrase de la vânzare.”

De asemenea, temperatura de depozitare este un factor crucial. În magazine, ouăle trebuie păstrate la temperaturi constante, iar acasă consumatorii sunt sfătuiți să le așeze imediat în frigider pentru a le menține prospețimea și calitatea.

Manipularea igienică a ouălor este la fel de importantă: spălatul mâinilor înainte și după contact, precum și evitarea contaminării cu alte alimente, sunt recomandări esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

ANSVSA mai informează că orice abatere de la regulile menționate poate fi raportată la Call Center-ul gratuit al instituției, la numărul 0800.826.787. Autoritatea reamintește că vigilența consumatorilor este esențială în această perioadă, pentru a evita problemele de sănătate și pentru a se bucura în siguranță de tradițiile pascale.