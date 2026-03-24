Poluarea pe Nistru continuă. Noi pete de produse petroliere apar în nord, în ciuda stopării sursei

Republica Moldova. Situația de pe râul Nistru rămâne critică, după ce noi pete de produse petroliere au fost observate în nordul Republicii Moldova. Deși partea ucraineană a anunțat stoparea sursei de poluare, autoritățile de la Chișinău avertizează că reziduurile continuă să ajungă pe teritoriul țării, menținând presiunea asupra echipelor de intervenție și asupra mediului.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că fenomenul persistă din cauza acumulărilor de produse petroliere în amonte, care sunt transportate treptat de curentul apei.

„Din acest motiv, rămânem vigilenți, monitorizăm constant situația și continuăm să lucrăm pe teren atât timp cât va fi necesar”, a declarat Hajder.

Potrivit acestuia, una dintre sursele probabile ale noilor pete ar fi un lac de liniștire, unde s-ar fi acumulat cantități importante de petrol în urma scurgerilor anterioare.

În zona Arionești, raionul Soroca, autoritățile au instalat un sistem format din șapte baraje absorbante, cu scopul de a limita extinderea poluării pe cursul râului.

În paralel, echipele de intervenție continuă monitorizarea zilnică a apei și aplică materiale absorbante în zonele afectate, în încercarea de a reduce impactul asupra ecosistemului.

În ceea ce privește păsările găsite moarte pe malul Nistrului, autoritățile au inițiat verificări suplimentare.

„Între timp, monitorizăm continuu sutele de păsări prezente pe Nistru. Mai mult decât atât, mâine mă voi întâlni cu reprezentanții organizaționale de mediu și cu experți în domeniu pentru a analiza impactul poluării asupra Nistrului și a coordonării măsurilor suplimentare de intervenție, pentru a diminua impactul și consecințele poluării”, a subliniat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Criza de pe Nistru a fost provocată de un incident major de poluare transfrontalieră, produs în noaptea de 6 spre 7 martie, în urma unui atac cu drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Printre obiectivele afectate s-a numărat hidrocentrala de la Novodnestrovsk, unde exploziile au provocat scurgeri de ulei de transformator și alte produse petroliere în apele Nistrului.

Unda de poluare a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova în data de 10 martie, fiind detectată inițial în zona localității Naslavcea, raionul Ocnița, după care s-a extins pe mai multe sectoare din nordul țării.

Analizele de laborator au confirmat depășiri ale concentrațiilor maxime admisibile de produse petroliere și hidrocarburi aromatice. Estimările autorităților arată că volumul real al substanțelor poluante ar putea fi de zeci de ori mai mare decât cele aproximativ 1,5 tone anunțate inițial de partea ucraineană.

Pentru a limita impactul asupra mediului și populației, autoritățile au instituit stare de urgență și au mobilizat resurse la nivel național.

Au fost instalate baraje absorbante, a fost intensificată monitorizarea calității apei și au fost securizate stațiile de captare. În mai multe localități, alimentarea cu apă din Nistru a fost temporar sistată.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Armata Națională și alte instituții au transportat zilnic zeci de tone de apă potabilă și tehnică în zonele afectate.

Intervențiile au fost sprijinite și de parteneri externi. Echipe din România au contribuit la instalarea barajelor absorbante, iar Uniunea Europeană a activat mecanisme de sprijin, inclusiv furnizarea de imagini satelitare pentru monitorizarea scurgerilor de petrol.

Procuratura Generală a Republicii Moldova s-a autosesizat și a inițiat un proces penal pentru a investiga circumstanțele producerii poluării, amploarea prejudiciului ecologic și eventualele efecte asupra sănătății populației.

Instituția subliniază că dreptul la un mediu sănătos este garantat constituțional, iar deversarea substanțelor petroliere în apele de suprafață este strict interzisă.

Responsabilitatea pentru incident a fost atribuită public Federației Ruse de către autoritățile de la Chișinău și Kiev. Președinta Maia Sandu a declarat că „Rusia are responsabilitatea” pentru poluarea Nistrului, iar ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest.