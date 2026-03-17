Criza apei pe Nistru. Autoritățile caută soluții. Ministrul Mediului: Inventariem toate sondele

Republica Moldova. În contextul crizei de mediu provocate de poluarea râului Nistru, autoritățile din Republica Moldova au decis inventarierea tuturor sondelor existente la nivel național, pentru a identifica surse alternative de apă potabilă în localitățile afectate sau aflate în risc.

Măsura vine pe fondul incertitudinilor privind evoluția poluării și a necesității de a asigura securitatea alimentării cu apă pentru populație. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a subliniat importanța menținerii funcționale a acestor surse în situații de urgență.

„Deja am dispus acest lucru ca să fie inventariate toate aceste sonde, astfel încât să ne asigurăm că ele sunt întreținute corespunzător și pot genera apă potabilă în orice eventualitate, pentru că ține de securitatea noastră și atunci când este un război la graniță nu putem fi în siguranță niciodată, nici în Republica Moldova, nici în Ucraina și multe alte tragedii se pot întâmpla oricând”, a declarat ministrul în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Potrivit oficialului, gestionarea și întreținerea acestor surse alternative nu este doar o măsură de moment, ci o obligație legală care revine administrațiilor publice locale și operatorilor de apă-canal.

„Autoritățile locale sau operatorii de apă-canal sunt obligați să le inventarieze și să le testeze cel puțin o dată pe an. Este foarte important să înțelegem că responsabili pentru a avea anumite surse alternative sunt autoritățile locale și cei care prestează acest serviciu fie direct, fie prin anumite persoane juridice sau delegarea serviciilor”, a explicat Gheorghe Hajder.

Între timp, Uniunea Europeană a intervenit pentru a sprijini autoritățile moldovene în gestionarea situației. Centrul de Coordonare a Urgenței al Uniunii Europene (ERCC) a activat serviciul de imagistică satelitară al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA), pentru a contribui la detectarea și monitorizarea scurgerilor de produse petroliere din Nistru.

Potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, primele imagini satelitare urmează să fie furnizate în cel mai scurt timp, acestea urmând să ofere o imagine clară asupra extinderii poluării și să ajute la coordonarea intervențiilor pe teren.

Pe teren, autoritățile, împreună cu partenerii regionali, au început instalarea unor sisteme de protecție pentru a limita răspândirea poluanților. Echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în colaborare cu specialiști ai Administrației Naționale „Apele Române” din Iași, au montat baraje absorbante pe fluviul Nistru, în apropiere de localitatea Coșnița.

Aceste baraje, cu o lungime totală de aproximativ 200 de metri, sunt compuse din segmente care se îmbină între ele cu ajutorul cârligelor metalice. Ele sunt concepute pentru o singură utilizare și au rolul de a absorbi substanțele petroliere din apă, acționând similar unui magnet.

Potrivit datelor prezentate de autorități, scurgerile de produse petroliere s-au propagat de-a lungul Nistrului până în zona satului Arionești din raionul Dondușeni, situat la aproximativ 200 de kilometri de Chișinău.

Ministrul Mediului avertizează că amploarea poluării ar putea fi mult mai mare decât s-a estimat inițial de partea ucraineană.

„Ultima informație oficială venită din partea părții ucrainene vorbea despre aproximativ 1.5 tone de produse petroliere. Totuși, din discuțiile cu specialiști din Republica Moldova și România estimăm că volumul ar putea fi mult mai mare, chiar de zeci de ori mai mare”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că intervenția este îngreunată de debitul ridicat al fluviului, care face dificilă izolarea completă a poluanților și menținerea sub control a situației.

Primele pete de produse petroliere au fost observate pe Nistru în data de 10 martie. De atunci, autoritățile au intervenit în mai multe zone pentru a instala baraje și filtre menite să limiteze extinderea poluării.

În aceste condiții, Guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru începând cu 16 martie, după ce în apă au fost depistate substanțe petroliere provenite în urma unui atac asupra infrastructurii energetice din Ucraina.