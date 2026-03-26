Înșelătorii online de Paște. Cum profită escrocii de sărbători

Înșelătorii de Paște. În fiecare an, odată cu apropierea sărbătorilor de Paște, tentativele de fraudă online cresc semnificativ. Escrocii profită de dorința oamenilor de a găsi cadouri ieftine, oferte speciale sau reduceri de sezon și folosesc metode tot mai sofisticate pentru a fura bani și date personale, potrivit bitdefender.com.

Mesaje aparent inofensive, link-uri către site-uri false sau SMS-uri care par să vină de la companii cunoscute sunt doar câteva dintre tacticile folosite pentru a păcăli victimele. Specialiștii în securitate atrag atenția că aceste fraude nu sunt întotdeauna evidente și pot afecta chiar utilizatori precauți.

Majoritatea fraudelor de Paște încep cu mesaje care par inofensive: coșuri de cadouri gratuite, reduceri uriașe la produse sau concursuri cu premii. De exemplu, escrocii trimit e-mailuri sau SMS-uri care promit cadouri de Paște, dar cer completarea unui sondaj sau furnizarea datelor bancare. Deși mesajele par legitime, link-urile duc către site-uri false, create special pentru a fura informații personale.

Rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie sunt, de asemenea, folosite pentru a răspândi mesaje aparent amuzante sau inofensive, cum ar fi „e-cards” de Paște sau felicitări digitale. Acestea pot conține link-uri care instalează programe malware sau redirecționează utilizatorii către pagini de phishing – site-uri care imită pagini reale pentru a obține date sensibile.

Un exemplu recent în România a implicat SMS-uri care păreau să fie trimise de o companie de curierat celebră. Mesajele avertizau fals că un colet urma să fie livrat și conțineau link-uri către site-uri frauduloase care imitau designul curierului.

Scopul era obținerea codurilor de verificare WhatsApp, folosite pentru a prelua conturile victimelor și a cere bani prietenilor sau familiei sub pretextul unor urgențe. Aceasta este o metodă clasică de „inginerie socială”, în care oamenii sunt manipulați psihologic pentru a avea încredere în mesaje false.

Fraudele de Paște nu se limitează la phishing prin e-mail sau SMS. Infractorii adaptează metode existente pentru a profita de contextul sărbătorii:

Phishing sezonier: mesaje care cer utilizatorilor să „reclame” un premiu de Paște sau să confirme o livrare specială, cu link-uri periculoase către site-uri false.

Smishing: SMS-uri care par să vină de la companii cunoscute și care solicită accesarea unor link-uri sau apelarea unor numere frauduloase.

Pagini false cu vouchere: site-uri care imită magazine online populare și cer detalii de card pentru „confirmarea câștigării” unui cadou, dar captează datele pentru a fi folosite ulterior.

Aceste fraude nu sunt doar o problemă locală; ele sunt folosite la nivel global, cu tactici adaptate sezonului și evenimentelor curente pentru a păcăli cât mai mulți oameni.

Tehnologia, inclusiv inteligența artificială, complică și mai mult peisajul fraudelor online. IA poate crea mesaje și site-uri false foarte convingătoare sau poate genera conținut personalizat care să pară autentic pentru fiecare victimă. Uneori, infractorii folosesc chiar clonarea vocii sau videoclipuri false pentru a convinge utilizatorii să dea bani sau informații personale.

Rețelele sociale joacă un rol important în răspândirea fraudelor. Chiar dacă platformele încearcă să elimine conținutul suspect, o parte din reclame și link-uri frauduloase rămân vizibile, expunând utilizatorii la riscuri mai mari.

Victimele fraudelor de Paște riscă pierderi financiare directe, dar și consecințe pe termen lung. Datele bancare sau personale compromise pot fi folosite ulterior pentru alte escrocherii, inclusiv deschiderea de conturi false sau retrageri neautorizate.

Pierderea controlului asupra conturilor personale afectează viața digitală și financiară, iar multe dintre aceste fraude sunt orchestrate de grupuri organizate care urmăresc profituri substanțiale.