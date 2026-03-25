ANAF a descoperit indicii de fraudă fiscală în firmele din jurul Realitatea Plus. Sunt investigate tranzacții de zeci de milioane
- Răzvan Scarlat
- 25 martie 2026, 19:37
- ANAF a identificat posibile mecanisme de fraudă fiscală în firmele din jurul Realitatea Plus
- Sunt investigate tranzacții de zeci de milioane de lei între firme afiliate
- Realitatea Plus, sub lupa ANAF. Sunt analizate schimbări bruște de profit și pierdere
- Sunt verificate firme cu creșteri rapide ale cifrei de afaceri și personal redus
- Sunt analizate structuri de administrare și proceduri repetate de insolvență
- Ancheta este în desfășurare
ANAF Antifraudă a identificat indicii de fraudă fiscală într-un grup de firme asociat Realitatea Plus, cu tranzacții de zeci de milioane de lei și suspiciuni de circuite artificiale.
ANAF a identificat posibile mecanisme de fraudă fiscală în firmele din jurul Realitatea Plus
Direcția Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a descoperit indicii privind posibile practici de fraudare a bugetului de stat în cadrul unui grup de firme asociat unei televiziuni de știri. Deși instituția nu a menționat oficial numele companiei media, informații citate de presă indică faptul că ar fi vorba despre Realitatea Plus, unde patron este Maricel Păcuraru.
Potrivit datelor prezentate de autorități și citate din comunicat, verificările vizează un mecanism economic complex în care ar fi fost utilizate structuri comerciale interconectate pentru evitarea obligațiilor fiscale.
Sunt investigate tranzacții de zeci de milioane de lei între firme afiliate
Inspectorii antifraudă au identificat transferuri financiare semnificative între companii considerate a face parte din același grup. În total, peste 30 de milioane de lei ar fi fost direcționați către firme și persoane fizice afiliate, în baza unor contracte de colaborare considerate nejustificate economic.
De asemenea, au fost semnalate tranzacții circulare de aproximativ 10 milioane de lei între entități controlate de aceleași persoane, operațiuni care, potrivit ANAF, nu ar avea o logică economică evidentă.
Realitatea Plus, sub lupa ANAF. Sunt analizate schimbări bruște de profit și pierdere
Într-unul dintre cazurile investigate, o societate ar fi raportat pierderi de aproximativ 75 de milioane de lei, pentru ca ulterior, imediat după intrarea în procedură de faliment, să declare un profit de circa 74 de milioane de lei.
Autoritățile fiscale consideră această evoluție ca fiind atipică și o includ în analiza privind posibile practici de optimizare fiscală neconformă.
Sunt verificate firme cu creșteri rapide ale cifrei de afaceri și personal redus
Controlul ANAF a mai scos în evidență situații în care anumite societăți ar fi înregistrat creșteri accelerate ale cifrei de afaceri, de la aproximativ 5.000 de lei la peste 61 de milioane de lei într-un singur an fiscal.
În același timp, unele dintre aceste companii ar fi funcționat cu unul sau doi angajați, aspect considerat de inspectori ca fiind neobișnuit în raport cu volumul activității declarate.
Sunt analizate structuri de administrare și proceduri repetate de insolvență
Potrivit ANAF, mai multe firme din grup ar fi trecut în mod repetat prin insolvență și faliment, ceea ce ar fi condus la blocarea sau întârzierea executării silite pentru datoriile acumulate către bugetul de stat.
Inspectorii au mai constatat că aceleași persoane ar fi implicate în administrarea societăților, iar în unele cazuri ar fi fost utilizat același contabil și același lichidator judiciar, elemente care fac parte din analiza privind posibila existență a unui mecanism coordonat.
Ancheta este în desfășurare
ANAF a transmis că verificările sunt în curs și vizează stabilirea întregului prejudiciu și recuperarea eventualelor sume datorate statului.
Instituția nu a anunțat încă măsuri finale în acest caz.
