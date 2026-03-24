ANAF, despre controlul la firmele lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus: Tranzacții și fluxuri financiare suspecte

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis marți detalii despre verificările efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală la un grup de societăți comerciale controlate de patronul postului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru.

ANAF precizează că analiza a scos la iveală un tipar neobișnuit în derularea operațiunilor economice.

„Circuitul încasărilor și plăților și evidențiază un model dezechilibrat al operațiunilor economice, caracterizat prin achiziții de valori semnificative raportate la un număr redus de livrări, urmate de schimbări semnificative ale fluxurilor financiare”, arată reprezentanții Fiscului.

Potrivit ANAF, în anul 2024 una dintre societățile verificate a înregistrat achiziții de valori foarte mari în raport cu livrările efectuate. Situația a generat un sold negativ important de TVA, care nu a fost însă solicitat la rambursare.

Datele analizate arată că peste 96% din achiziții provin de la un singur furnizor, o firmă care are același administrator. În același timp, livrările sunt direcționate către un număr redus de clienți, dintre care unii sunt conectați prin sediu sau structură de control.

În 2025, evoluția se modifică parțial. Valoarea livrărilor crește semnificativ comparativ cu anul anterior. Aproximativ 95% dintre acestea reprezintă servicii facturate către un singur client afiliat, o societate deținută de același administrator.

ANAF consideră că această situație indică existența unui circuit închis al tranzacțiilor între entități aflate sub același control.

Inspectorii fiscali au identificat că principala activitate a societății analizate a fost furnizarea de servicii de promovare în context electoral. Pentru aceste servicii au fost încasate sume de peste 15 milioane de lei în perioada 2024–2025, de la o firmă cu aceeași structură de control.

Conform constatărilor, achizițiile declarate pentru realizarea acestor servicii nu au corespondent în plăți efective către furnizori. În paralel, au fost observate volume ridicate de sume înregistrate în contabilitate, precum și avansuri și plăți către persoane fizice sau entități, fără justificare economică.

Reprezentanții instituției precizează că verificările vor continua asupra tuturor entităților și persoanelor afiliate identificate în cadrul circuitului analizat.

„ANAF va continua verificările asupra tuturor entităților și persoanelor afiliate identificate în cadrul circuitului economic analizat, în vederea stabilirii situației fiscale reale și a recuperării obligațiilor restante la bugetul de stat. Instituția reafirmă că acționează consecvent pentru prevenirea și combaterea mecanismelor care pot genera prejudicii bugetare și pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil pentru toți contribuabilii”, au transmis reprezentanții Fiscului.