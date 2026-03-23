Anchetă amplă desfășurată de ANAF la 70 de firme care au legătură cu Realitatea Plus. Ce au constatat inspectorii fiscali

ANAF Antifraudă desfășoară un control amplu asupra unui grup de peste 70 de firme cu posibile legături cu Realitatea Plus, fiind vizate datorii de sute de milioane de lei și tranzacții intragrup suspecte, relatează newsonline.ro.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul ANAF desfășoară o acțiune de control la nivel național care vizează societăți active în zona serviciilor de protecție și pază. În cadrul verificărilor a fost identificat un grup extins de firme, format din peste 70 de societăți comerciale.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, structura include companii cu activități declarate în domeniul serviciilor de analiză de piață, sondare a opiniei publice și publicitate.

În același timp, „majoritatea acestor societăți au administratori comuni, persoane fizice care au calitatea de rude până la gradul al III-lea, se află în relații de afinitate sau exercită control (prin calitatea deținută în anumite firme)”.

Potrivit unor surse judiciare, în acest circuit ar fi fost implicată și o societate media, respectiv televiziunea Realitatea Plus.

Analiza ANAF arată că societățile verificate cumulează obligații restante la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei. Potrivit datelor preliminare, aceste sume sunt în proporție semnificativă arierate.

Instituția fiscală descrie existența unor tipare economice comune la nivelul firmelor analizate. Acestea ar menține, în aparență, un nivel de profitabilitate, însă pierderile raportate ar compensa integral rezultatele pozitive. În final, deși unele companii raportează profit, inclusiv în perioade asociate procedurilor de insolvență, nu ar fi fost achitate obligațiile fiscale aferente către bugetul de stat.

În urma analizei preliminare, inspectorii fiscali au identificat indicii privind existența unui mecanism de tranzacții intragrup. Aceste operațiuni sunt descrise de autorități ca având caracter potențial artificial și ca fiind „aparent lipsite de substanță economică și de o justificare comercială reală”.

Documentarea cazului este în desfășurare, iar verificările vizează modul în care au fost derulate fluxurile financiare între societățile din același grup.

În data de 10 martie 2026, în cadrul unei acțiuni realizate de ANAF – Direcția Antifraudă București, au fost constatate obligații fiscale restante aferente impozitelor și taxelor cu reținere la sursă. Suma totală depășește 8 milioane de lei.

Autoritățile precizează că, ulterior acestor constatări, aproximativ 6 milioane de lei reprezentând obligații aferente taxelor reținute de la salariați au fost achitate indirect prin intermediul unei alte societăți din același grup. Acest mecanism este menționat ca element care indică legături operaționale între entități.

Pe parcursul verificărilor, contribuabilii controlați nu au transmis integral documentația solicitată de inspectorii fiscali.

ANAF precizează că lipsesc o serie de contracte, documente privind tranzacțiile și alte justificări necesare pentru clarificarea realității economice a operațiunilor derulate.

Investigația este în desfășurare și este descrisă de autorități drept una dintre cele mai complexe acțiuni derulate în ultimul an, atât prin volumul sumelor analizate, cât și prin numărul de societăți implicate.

ANAF a transmis că, în funcție de concluziile finale ale controlului, vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare. Instituția subliniază că urmărește asigurarea conformării fiscale și protejarea bugetului public, în condiții de tratament egal pentru toți contribuabilii.