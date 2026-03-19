ANAF face controale în toată țara pe piața carburanților, pe fondul scumpirilor

ANAF face controale în toată țara pe piața carburanților, pe fondul scumpirilorANAF. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Agenția Națională de Administrare Fiscală a început verificări extinse la nivel național în sectorul carburanților, în contextul creșterii prețurilor, vizând posibile nereguli fiscale și practici care ar putea distorsiona piața.

Verificări ANAF pe întreg lanțul de distribuție

Inspectorii fiscali analizează toate etapele lanțului de distribuție, de la companiile care importă sau depozitează combustibil până la punctele de vânzare către populație. Scopul este depistarea unor posibile nereguli în modul de aplicare a legislației fiscale, în special într-un context economic tensionat, marcat de creșteri de prețuri și volatilitate în sector.

„În contextul scumpirilor recente ale carburanţilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel naţional pentru a preveni şi combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluţiei preţurilor pe piaţa combustibililor”, arată Agenţia într-un comunicat de presă.

În cadrul acestor controale sunt analizate inclusiv situațiile în care unele firme ar putea declara costuri mai mari decât cele reale, fie în procesul de achiziție, fie în producție, pentru a obține beneficii fiscale. Astfel de mecanisme pot duce la distorsionarea prețurilor și pot crea dezechilibre în piață.

Filip Pavic, debut istoric pentru Bayern Munchen în Liga Campionilor. Ce record a doborât
Cinci state europene și Japonia, gata să asigure securitatea în Strâmtoarea Ormuz
Pompă carburanți

Pompă carburanți. Sursă foto: Pixabay

Suspiciuni de fraudă și monitorizarea practicilor din piață

Autoritățile urmăresc identificarea cazurilor în care există indicii de fraudă fiscală sau alte comportamente care pot afecta competiția corectă între operatori. Sunt verificate atât documentele și tranzacțiile raportate, cât și modul în care unele companii își construiesc avantajele pe piață.

„Inspectorii ANAF verifică situaţiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieţei. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurenţa loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituţiile abilitate ale statului. Scopul acţiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale şi a unui mediu concurenţial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieţei carburanţilor în această perioadă”, adaugă sursa citată.

În paralel, sunt urmărite și eventualele practici comerciale care ar putea afecta consumatorii sau care ar putea influența artificial evoluția prețurilor. În situațiile în care sunt descoperite nereguli, pot fi implicate și alte instituții ale statului.

Miza controalelor ANAF

Prin aceste acțiuni, ANAF încearcă să asigure respectarea regulilor fiscale și să mențină un climat concurențial echilibrat. Intervenția vine într-un moment sensibil pentru piața carburanților, unde evoluția prețurilor a ridicat semne de întrebare și a determinat autoritățile să intensifice verificările pentru a preveni eventuale abateri.

Georgescu și Bolojan, două “păpuși”. Între trădare și șantaj
Analiză pe cadrele cu Nicușor Dan
Acuzații ce vizează politicienii de la nivel înalt „Acești oameni au înrobit România”

