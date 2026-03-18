Guvernul pune frână cumpărăturilor excesive. Motorina în recipiente, limitată la 20 de litri

Republica Moldova. Șoferii din Republica Moldova care obișnuiau să achiziționeze motorină în cantități mari în recipiente vor fi limitați la maximum 20 de litri. Decizia a fost luată de Guvern pentru a preveni achizițiile excesive la pompă, care pun presiune pe piața carburanților și creează anxietate printre consumatori.

Directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a explicat că restricția este temporară și nu afectează posibilitatea șoferilor de a-și face plinul la stațiile de alimentare.

„Avem situații când vin cu recipiente și de peste 200 de litri și asta creează presiune pe piață”, a spus Diaconu.

Aceeași decizie prevede și limitarea stocurilor de benzină în Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) la 5.000 de tone, față de reglementarea precedentă de 8.000 de tone. În același timp, stocurile de motorină rămân la 25.000 de tone pentru a asigura continuitatea aprovizionării.

„Suntem într-o situație mai bună cu importul de benzină, avem exces și nu este cazul să ținem această benzină în port, însă menținem limita de 25.000 de tone pentru motorină, ca să asigurăm stocurile necesare”, a subliniat Serghei Diaconu.

Guvernul a relaxat exporturile de energie electrică verde în segmentul matinal, păstrând restricțiile pentru a doua parte a zilei. Totodată, producătorii sau furnizorii de energie electrică care nu au contracte pe piața internă nu vor putea cere remunerare pentru dezechilibre pozitive.

„Este o măsură pentru a exclude abuzurile și șmecheriile celor care se folosesc de această perioadă pentru profituri ilicite. Este important de subliniat că aceste măsuri au caracter preventiv și proporțional și ne permit să avem intervenții pentru a menține stabilitatea pieței energetice”, a concluzionat Serghei Diaconu.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a dat asigurări că stocurile de benzină sunt suficiente pentru aproximativ 16 zile, iar cele de motorină pentru zece zile. Pe 17 martie, au fost importate aproximativ 2.600 de tone de motorină prin PILG și punctul vamal Leușeni, precum și 500 de tone de benzină.

„Consumul nostru ca țară, consumul zilnic aproximat, este de două mii de tone de motorină și vreo cinci sute de tone de benzină. Situația existentă referitoare la prețuri, la disponibilitate creează anxietate în societate, iar consumatorii tind să-și facă rezerve”, a explicat ministrul.

Importurile pot depăși media zilnică: „Sunt zile în care se aduc peste 2.500 de tone de motorină și peste 700 de tone de benzină, deci, oarecum, se compensează”, a adăugat Junghietu.

Cu toate acestea, prețurile continuă să crească rapid. Pentru 19 martie, motorina va costa 28.02 lei/litru (+37 bani), iar benzina 27.56 lei/litru (+38 bani), potrivit prețurilor-plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Guvernul a instituit starea de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie. Piața globală de carburanți este afectată de conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce influențează prețurile și aprovizionarea în Republica Moldova.