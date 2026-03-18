Calculele lui Kelemen Hunor. Liderul UDMR ar plafona prețul la motorină și benzină din aprilie

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Guvernul ar trebui să ia în calcul plafonarea prețurilor la combustibil, din cauza scumpirilor accelerate din ultimele zile. În mai multe benzinării din România, motorina premium a depășit 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de pragul de 9 lei.

Liderul UDMR a afirmat că ar fi luat deja în calcul plafonarea începând din luna aprilie, dar nu este în măsură să decidă în acest sens.

„Eu aş fi luat în calcul deja (n.r. - plafonarea), începând din aprilie, dar nu sunt eu în măsură. Categoric, dacă nu mai cumpără oamenii motorină, dacă transportatorii se opresc, dacă agricultura se oprește, veniturile la buget scad şi mai mult”, a adăugat acesta.

De asemenea, Kelemen Hunor a explicat că scumpirile au un impact nu doar asupra bugetului, ci și asupra economiei și societății.

„De aceea cred că dacă trece combustibilul de 10 lei pe litru, constant, atunci trebuie o intervenţie. Când se va întâmpla, n-am cum să vă dau azi un răspuns, dar sunt convins că cei de la Finanţe şi Energie lucrează pe diferite variante", a explicat acesta.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara că instituția pe care o conduce a prezentat Guvernului un proiect de act normativ care prevede instituirea unei situații de criză pentru carburanți, aflat în analiză. El a explicat că decizia finală privind eventualele măsuri aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

„În momentul de faţă pot să vă spun că există o decizie principială la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. (..) Decizia finală, în clipa în care o să existe, o să fie comunicată de premierul României şi de ministrul de Finanţe”, a afirmat Bogdan Ivan.