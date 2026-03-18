Calculele lui Kelemen Hunor. Liderul UDMR ar plafona prețul la motorină și benzină din aprilie

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Guvernul ar trebui să ia în calcul plafonarea prețurilor la combustibil, din cauza scumpirilor accelerate din ultimele zile. În mai multe benzinării din România, motorina premium a depășit 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de pragul de 9 lei.

Kelemen Hunor: Eu aş fi luat în calcul deja plafonarea

Liderul UDMR a afirmat că ar fi luat deja în calcul plafonarea începând din luna aprilie, dar nu este în măsură să decidă în acest sens.

„Eu aş fi luat în calcul deja (n.r. - plafonarea), începând din aprilie, dar nu sunt eu în măsură. Categoric, dacă nu mai cumpără oamenii motorină, dacă transportatorii se opresc, dacă agricultura se oprește, veniturile la buget scad şi mai mult”, a adăugat acesta.

„Sunt convins că cei de la Finanțe şi Energie lucrează pe diferite variante”

De asemenea, Kelemen Hunor a explicat că scumpirile au un impact nu doar asupra bugetului, ci și asupra economiei și societății.

Pașaportul electronic românesc, printre cele mai valoroase documente de călătorie din lume. Poți intra fără viză în peste 170 de țări
Pașaportul electronic românesc, printre cele mai valoroase documente de călătorie din lume. Poți intra fără viză în peste 170 de țări
Românii au început să aibă probleme cu hrana zilnică. Criza economică a afectat jumătate din populație
Românii au început să aibă probleme cu hrana zilnică. Criza economică a afectat jumătate din populație
„Categoric, dacă nu mai cumpără oamenii motorină, dacă transportatorii se opresc, dacă agricultura se opreşte, veniturile la buget scad şi mai mult. Aici nu e doar matematică treaba, e şi o chestiune psihologică, e vorba şi de efectele în economie pe termen lung, mai ales în agricultură. De aceea cred că dacă trece combustibilul de 10 lei pe litru, constant, atunci trebuie o intervenţie. Când se va întâmpla, n-am cum să vă dau azi un răspuns, dar sunt convins că cei de la Finanţe şi Energie lucrează pe diferite variante”, a explicat acesta.

Ministerul Energiei a propus instituirea situației de criză pentru carburanți

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara că instituția pe care o conduce a prezentat Guvernului un proiect de act normativ care prevede instituirea unei situații de criză pentru carburanți, aflat în analiză. El a explicat că decizia finală privind eventualele măsuri aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

„În momentul de faţă pot să vă spun că există o decizie principială la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. (..) Decizia finală, în clipa în care o să existe, o să fie comunicată de premierul României şi de ministrul de Finanţe”, a afirmat Bogdan Ivan.

23:57 - Criza cimitirelor din România. Un loc de veci a ajuns să coste pe OLX cât o mașină second-hand
23:47 - Pașaportul electronic românesc, printre cele mai valoroase documente de călătorie din lume. Poți intra fără viză în p...
23:39 - Cât a plătit Mitică Dragomir la factura de energie a hotelului, după creșterea prețurilor
23:28 - Liderii coaliției, chemați în ședință de Sorin Grindeanu. Joi, de ora 10.00
23:19 - Patrick Bruel, acuzat de agresiune. Pe lista victimelor se află un nume din lumea cinematografiei
23:10 - De ce ar fi fost respins amendamentul PSD care venea în ajutorul persoanelor vulnerabile

Directorul Muzeului Satului: Înainte, cultura servea ideologiei de partid, acum nu mai servește nimănui
Directorul Muzeului Satului: Înainte, cultura servea ideologiei de partid, acum nu mai servește nimănui
Motivul pentru care Trump s-a transformat din pacificator în războinic. Marile controverse ale confictului din Iran
Motivul pentru care Trump s-a transformat din pacificator în războinic. Marile controverse ale confictului din Iran
Marea miză pe care o are lumea occidentală în războiul din Iran. Ce ar însemna înfrângerea SUA
Marea miză pe care o are lumea occidentală în războiul din Iran. Ce ar însemna înfrângerea SUA

