Bugetul pe 2026. Ce spune Kelemen Hunor despre posibila plecare a lui Bolojan

În ciuda tensiunilor recente din Coaliție, bugetul pentru anul 2026 va fi adoptat, afirmă liderul UDMR, Kelemen Hunor. În plus, acesta este convins că Ilie Bolojan va rămâne premier până la rocadă.

Potrivit liderului politic, coaliția de guvernare trebuie să meargă mai departe în această formulă.

„Eu sunt convins că această Coaliție trebuie să meargă mai departe. Până la rocadă avem un an și trebuie să mergem în această formulă. Bolojan nu trebuie să plece”, a declarat Hunor pentru Digi24.

El respinge ideea că ar exista un „joc de forță” în contextul blocajului bugetar și avertizează că disputele politice nu trebuie să afecteze gestionarea problemelor economice delicate.

„Eu cred că până la urmă se va găsi o soluție și se va vota bugetul și nu va fi o înfrângere nici pentru premier, nici pentru Guvern, nici pentru Coaliție”, a adăugat el.

Hunor consideră că schimbarea premierului nu este o opțiune realistă.

„Nu se poate. PNL trebuie să fie de acord. Nu depinde nici de mine, nici de ceilalți lideri”, a arătat el.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că o posibilă soluție pentru ajutoarele destinate pensionarilor ar fi folosirea creditelor bugetare după rectificarea bugetului.

„Ilie Bolojan merge ca premier mai departe până la rocadă.(…) Cine își dorește să fie 10-11 luni premier? Bolojan nu trebuie să plece”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat în Parlament că partidul său nu va negocia măsurile sociale incluse în bugetul pe 2026. El a explicat că pachetul social, estimat la aproximativ 3,3 miliarde de lei, vizează indemnizația copiilor cu dizabilități, pensiile mici, CASS pentru mame, veteranii de război și deținuții politici, subliniind că aceste măsuri nu vor fi discutate sau modificate.

Întrebat dacă susținerea amendamentelor PSD în afara coaliției încalcă protocolul, Grindeanu a explicat că partidul a prezentat aceste măsuri încă de la negocieri și nu intenționează să renunțe la ele. El a subliniat că decizia nu reprezintă o strategie politică, ci răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile.