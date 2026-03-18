Măsurile legate de prețurile carburanților și bugetul pe 2026, în continuare sub semnul întrebării. Nazare, chemat de urgență la Guvern

Guvernul României pregătește noi măsuri legate de creșterea prețurilor carburanților. Deși tema intervenției statului este discutată de mai mult timp, deciziile concrete întârzie să apară. În alte state europene, precum Ungaria și Croația, autoritățile au decis deja plafonarea prețurilor la pompă. În România, însă, scenariile sunt încă analizate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că soluțiile trebuie analizate atent.

„Eu cred că trebuie să fim deosebit de atenți la modul cum vorbim și facem aceste propuneri … astfel încât să nu crească așteptările publicului”, a explicat ministrul de Finanțe.

Oficialul a subliniat că o parte dintre propunerile vehiculate în spațiul public nu pot fi susținute de bugetul de stat. În același timp, el a explicat că o eventuală reducere a accizelor ar trebui luată în calcul doar ca ultimă variantă.

Ministerul Finanțelor a transmis deja Guvernului mai multe scenarii, care vizează în principal monitorizarea și controlul pieței combustibililor, în contextul creșterilor accelerate de prețuri.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens”, a arătat el.

Nazare susține că în următoarele zile ar urma să fie luată o decizie în acest sens.

În paralel, autoritățile au adoptat deja măsuri pentru sectorul transporturilor, prin actualizarea schemei de ajutor de stat.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor”, a continuat el.

Pe lângă carburanți, bugetul pune presiune pe coaliția de guvernare

În același timp, discuțiile privind bugetul de stat pentru 2026 s-au blocat în Parlament. În acest sens, ministrul Finanțelor ar fi avut o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Tensiunile dintre PNL și PSD au dus la suspendarea dezbaterilor din comisiile de buget-finanțe, în contextul unor divergențe legate de măsurile de sprijin pentru populație. Social-democrații solicită ajutoare pentru pensionari, în timp ce liberalii susțin că nu există resurse financiare suficiente.

Proiectul bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale pentru 2026 urmează să fie dezbătute în plenul comun al Parlamentului, cu votul final programat pentru joi.

Documentele au fost deja analizate în comisiile de specialitate, iar mai multe instituții, printre care Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională și Consiliul Național al Audiovizualului, au primit avize favorabile pentru bugetele lor.

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, ar avea o întâlnire de urgență la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, potrivit Știripesurse. Discuțiile au loc în contextul blocajului apărut în jurul proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026.

Conform sursei, șeful Finanțelor se întâlnește cu prim-ministrul pentru a încerca deblocarea situației și pentru a găsi o soluție rapidă în privința bugetului. Negocierile vin pe fondul tensiunilor politice generate de amendamentele propuse în Parlament.

Sursele spun că există posibilitatea ca amendamentul susținut de PSD să primească undă verde. Acesta vizează acordarea unui ajutor financiar punctual pentru pensionari, precum și măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile.