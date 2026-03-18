Scenariile de lucru legate de prețurile carburanților, stabilite după aprobarea bugetului

După ce Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului un proiect de act normativ prin care se instituie situația de criză în sectorul carburanților, autoritățile ar putea avea mai multe pârghii pentru a interveni în acest sens. Măsurile prevăd monitorizarea prețurilor pentru a preveni creșterile artificiale, posibilitatea de a limita exporturile de combustibil pentru a asigura necesarul intern și excepții pentru solicitările NATO.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că scenariile privind prețul carburanților sunt în analiză la nivelul Coaliției și al Guvernului și că o decizie finală va fi luată după aprobarea bugetului pe 2026, joi, împreună cu ministrul de Finanțe și premierul.

„În acest punct de vedere, ne-am făcut treaba, am pus-o pe masa Guvernului și urmează să primim în momentul de față un răspuns”, a spus Ivan, referindu-se la proiectul de act normativ privind instituirea situației de criză în domeniul carburanților.

Aceasta oferă statului român mai multe instrumente pentru a preveni creșterile artificiale ale prețurilor și, dacă este necesar, pentru a limita exporturile de combustibil, cu excepția cererilor NATO.

Un document intern al Ministerului Energiei, aflat în analiză la Coaliție și Guvern, prezintă mai multe scenarii de lucru legate de prețul combustibilului. Ministrul a mai spus că decizia finală va fi luată împreună cu ministrul de Finanțe și primul ministru, după adoptarea bugetului.

Întrebat despre posibilitatea plafonării prețului la combustibil, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că obiectivul principal este să nu apară creșteri cauzate de lipsa aprovizionării sau penurie.

„Acest lucru este rezolvat pentru că am reușit să fac acest lucru. Pentru a limita la maxim efectele asupra creșterii, pentru că deja avem un efect mondial pe care nu putem să-l controlăm noi din România, iar tendința este continuă de creștere odată cu escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu, am propus un cadru normativ prin care Guvernul, în funcție de constrângerile bugetare, în funcție de modul în care poate să lucreze pe aceste scenarii, va lua o decizie”, a arătat el.

Bogdan Ivan a mai spus că decizia finală privind măsurile pentru prețul combustibilului va fi anunțată de premier. El a adăugat că poartă discuții cu state vecine și cu președintele Agenției Mondiale a Energiei pentru a asigura o aprovizionare stabilă în următoarele luni și anul viitor, inclusiv cu petrol brut și produse petroliere, astfel încât piața să dispună de lichiditate suficientă.

Ministrul a adăugat că prețul petrolului a intrat într-un platou de 100-106 dolari pe baril, după o infuzie record de 400 de milioane de barili de către Agenția Mondială a Energiei, menită să stabilizeze piața.

„Lucrăm ca să ne asigurăm că și în perioada următoare avem suficiente produse petroliere”, a încheiat Ivan.