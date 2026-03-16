Social

Bolojan, față în față cu șefii OMV. Prețurile carburanților, pe agenda discuțiilor

Comentează știrea
Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a companiei OMV, condusă de directorul general, Alfred Stern. Întâlnirea a vizat strategia de dezvoltare a OMV Petrom pentru perioada următoare, compania anunțând un buget de investiții de 9,4 miliarde de lei pentru acest an, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Guvernului.

Conducerea OMV Petrom, discuții cu Bolojan

„Reprezentanţii companiei au menţionat că cel mai important proiect de explorare şi exploatare a gazelor naturale în Marea Neagră, Neptun Deep, este în grafic, urmând ca exploatarea să înceapă anul viitor. Proiectul vizează valorificarea gazelor atât pentru consum intern, cât şi pentru export, contribuind astfel la securitatea energetică a României şi la reducerea dependenţei de importuri. În cadrul întrevederii, a fost subliniată importanţa siguranţei şi securităţii proiectului în Marea Neagră”, se arată în comunicatul Guvernului.

De asemenea, a fost analizat stadiul implementării acordului de principiu dintre Guvern și OMV Petrom, care permite continuarea investițiilor în explorarea și producția de hidrocarburi.

Prețurile carburanților, pe lista priorităților

Un alt subiect central a fost evoluția prețurilor la carburanți și a aprovizionării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața globală a petrolului.

Regele Charles s-a săturat de Harry și Meghan. Picătura care a umplut paharul
Regele Charles s-a săturat de Harry și Meghan. Picătura care a umplut paharul
Traian Băsescu avertizează asupra marilor pericole ce planează, în acest moment, asupra României
Traian Băsescu avertizează asupra marilor pericole ce planează, în acest moment, asupra României

„Reprezentanţii OMV au atras atenţia asupra provocării principale: securizarea lanţului de aprovizionare, având în vedere că turbulenţele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial. Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul analizează toate scenariile în funcţie de evoluţia situaţiei şi a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piaţa carburanţilor din România”, transmite Executivul.

La întâlnire, din partea Guvernului, alături de prim-ministru, au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și secretarul de stat Ioana Dogioiu. Din partea OMV au fost prezenți directorul general executiv și președintele Directoratului OMV Petrom, Christina Verchere, precum și vicepreședintele pentru Reglementare și Afaceri Publice Corporative, Alexandru Maximescu.

Șefii OMV s-au întâlnit și cu Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu CEO-ul companiei, Christina Verchere, pentru a discuta despre evoluția prețurilor la combustibili și strategiile menite să garanteze securitatea aprovizionării.

În urma discuțiilor, șeful statului a scris pe Facebook că proiectul Neptun Deep evoluează „conform graficului”.

„Este o investiție de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României și va reduce dependența noastră de importuri. Neptun Deep aproape va dubla producția de gaze a României și va contribui semnificativ la creșterea independenței energetice a țării”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:08 - Utilizatorii Google Chrome, sfătuiți să reseteze browserul din cauza vulnerabilităților
19:05 - Koala și furnicarul pornesc într-o nouă aventură! Numărul 12 din „Animale din sălbăticie”, de marți la chioșcuri
19:02 - Care sunt șansele ca Nicușor Dan să medieze tensiunile din interiorul coaliției
18:51 - Regele Charles s-a săturat de Harry și Meghan. Picătura care a umplut paharul
18:46 - Un șofer din Baia Mare, prins beat la volan de trei ori în aceeași noapte. A fost imobilizat cu ajutorul jandarmilor
18:37 - Traian Băsescu avertizează asupra marilor pericole ce planează, în acest moment, asupra României

HAI România!

Când dezvăluise Călin Georgescu întâlnirea cu Sebastian Ghiță. Interviul în care a vorbit despre sistem
Când dezvăluise Călin Georgescu întâlnirea cu Sebastian Ghiță. Interviul în care a vorbit despre sistem
Revista Presei Internaționale. Războiul explicat la minut. Sau ce nu vă dau ăștia la televizor
Revista Presei Internaționale. Războiul explicat la minut. Sau ce nu vă dau ăștia la televizor
Ucraina, Georgescu și Zelenski. Hai LIVE cu Turcescu
Ucraina, Georgescu și Zelenski. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale