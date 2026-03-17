Alexandru Nazare, despre creșterea prețurilor la carburanți: Ne îngrijorează situația. Ce așteaptă de la Guvern

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a vorbit despre majorarea puternică a prețurilor la carburanți, pe care nu o consideră deloc în regulă. Așteaptă, însă, ca Guvernul să ia, în perioada următoare, măsurile care se impun.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că majorările prețurilor la carburanți sunt „spectaculoase” și că situația prezintă motive de îngrijorare. El a spus că analiza realizată de Ministerul Finanțelor a fost transmisă Guvernului, care urmează să decidă măsurile necesare.

„Sunt creșteri spectaculoase, ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și, ca atare, toate agențiile și instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a spus Nazare.

El a mai declarat că stocurile existente provin din achiziții anterioare, ceea ce poate influența evoluția prețurilor în perioada imediat următoare.

Ministrul a spus, totodată, că autoritățile au intervenit deja pentru a limita impactul creșterilor asupra economiei. Schema de ajutor pentru transportatori a fost modificată, astfel încât aceștia să beneficieze de o deducere de 0,85 lei din acciză, evitându-se transferul imediat al costurilor către consumatori.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat. Schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a declarat Nazare.

Pe lângă situația carburanților, Alexandru Nazare a vorbit și despre aderarea României la OCDE. Ministrul consideră că statutul de membru ar putea atrage investiții mai mari și ar contribui la stabilizarea costurilor de finanțare ale statului.

„Vorbim de fonduri, investiții cu resurse mult mai mari, care vor lua România în calcul mult mai serios. De asemenea, statutul de membru OCDE ne va ajuta la stabilizarea costurilor de finanțare”, a spus Nazare.

El a spus că România își propune să revină pe o traiectorie fiscal-bugetară stabilă până la finalul anului 2026 și că obiectivul de deficit de 6,2% reprezintă un pas important în această direcție.

„Este strict decizia României ce va alege din recomandările OCDE, astfel încât să-și atingă țintele din strategia fiscal-bugetară la sfârșitul acestui an 2026. Ținta de deficit anunțată de șase, doi, practic ne aduce în traiectoria fiscal-bugetară asumată înainte și intrăm într-o normalitate. Ieșim din zona de derapaj în care am intrat în 2024”, a mai declarat ministrul.