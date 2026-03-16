OCDE propune creșteri de taxe pentru România: impozite mai mari pe locuințe, chirii și venituri din investiții

OCDE recomandă în România, potrivit profit.ro, o serie de măsuri fiscale pentru creșterea veniturilor bugetare, inclusiv impozite mai mari pe locuințe, chirii și venituri din investiții, eliminarea regimului de microîntreprindere pentru consultanță și TVA de 21% pentru hoteluri și restaurante.

România va trebui să continue ajustarea fiscală în următorii ani, iar acest proces ar trebui să includă atât disciplină în cheltuielile publice, cât și creșterea veniturilor la buget. Concluzia apare într-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Documentul prezintă mai multe opțiuni prin care statul ar putea majora încasările fiscale. Printre acestea se numără îmbunătățirea colectării taxelor, dar și modificări ale sistemului de impozitare.

Raportul OCDE precizează că prezintă opțiuni pentru creșterea veniturilor guvernamentale, „într-un mod prudent, printr-o administrare fiscală mai eficientă şi reforme care sporesc veniturile fiscale, reducând în acelaşi timp la minimum distorsiunile şi sporind echitatea”.

Una dintre măsurile analizate vizează veniturile obținute din activități independente. OCDE sugerează eliminarea sau majorarea semnificativă a plafonului până la care aceste venituri sunt supuse contribuțiilor sociale, în special pentru contribuția la sănătate.

Raportul propune și modificări în cazul regimului fiscal al microîntreprinderilor. Autoritățile ar trebui să excludă din acest sistem anumite domenii cu profituri ridicate.

Potrivit documentului, sectoare precum consultanța și profesiile liberale ar putea trece la regimul fiscal general. OCDE consideră că aceste activități beneficiază disproporționat de sistemul actual, deoarece înregistrează marje de profit ridicate.

Raportul analizează și posibilitatea majorării taxării veniturilor din investiții. OCDE sugerează ca impozitele pentru câștiguri de capital, dobânzi, chirii sau redevențe să fie majorate la 16%.

În prezent, majoritatea acestor venituri sunt impozitate cu 10%.

De asemenea, ar putea fi modificat modul de calcul al impozitului pentru veniturile din chirii. OCDE propune reducerea deducerii standard de 40%, ceea ce ar conduce la o bază impozabilă mai mare.

Raportul menționează și posibilitatea eliminării unor cote reduse de TVA. Printre domeniile vizate se află sectorul ospitalității.

OCDE consideră că trecerea la cota standard de TVA de 21% pentru mesele la restaurant, serviciile de catering și cazarea la hotel ar putea aduce venituri suplimentare la buget.

Documentul arată că această măsură ar viza în special articole consumate în principal de gospodăriile cu venituri mai ridicate.

Raportul analizează și modificarea modului în care sunt impozitate locuințele. În prezent, primăriile pot stabili impozitul pe proprietățile rezidențiale într-un interval cuprins între 0,08% și 0,2%.

OCDE sugerează majorarea progresivă a acestei benzi, pentru ca România să ajungă la niveluri de venituri din impozitarea proprietăților apropiate de media statelor membre ale organizației.

În același timp, raportul recomandă limitarea scutirilor și facilităților fiscale. Acestea ar trebui direcționate mai clar către contribuabili vulnerabili, clădiri publice sau un număr restrâns de organizații de utilitate publică.

Raportul subliniază necesitatea unei strategii fiscale credibile pentru stabilitatea finanțelor publice. „Este necesară o strategie fiscală credibilă şi bine concepută pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice. Pentru a plasa datoria pe o traiectorie sustenabilă, România va trebui să identifice măsuri suplimentare pentru a susţine consolidarea bugetară după 2026”, transmite OCDE.

Documentul menționează că obiectivul este atingerea unui excedent al soldului structural primar de 1,7% din PIB până în anul 2031. „Traiectoria prudentă în cadrul regulilor fiscale reflectă angajamentul României în cadrul planului fiscal naţional multianual în contextul supravegherii fiscale de către UE, care vizează un excedent al soldului structural primar de 1,7% din PIB până în 2031”, susține raportul.

OCDE estimează că acest obiectiv ar necesita o ajustare bugetară structurală suplimentară de aproximativ 4,25% din PIB față de traiectoria actuală, potrivit previziunilor pentru 2027.

„O astfel de ajustare ar reduce într-o oarecare măsură raportul datorie publică/PIB pe termen mediu şi lung, care ar ajunge la aproximativ 55% (după criterii Maastricht) până în 2060”, se mai arată în raport.