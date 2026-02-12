ANAF, modificare importantă aplicabilă din 2026. Se dorește combaterea celui mai periculos fenomen

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis o serie de precizări oficiale pentru a combate informațiile eronate apărute în spațiul public privind declararea inactivității fiscale a societăților comerciale. Instituția arată că regulile referitoare la această procedură nu au fost modificate în ceea ce privește mandatul administratorilor și că evaluarea activității fiscale a firmelor se face exclusiv pe baza prevederilor Codului de procedură fiscală.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, „au rămas neschimbate criteriile privind declararea inactivității fiscale în ceea ce privește mandatul administratorilor”. ANAF precizează explicit că nu declară contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări în situația în care mandatul administratorilor este stabilit pentru o durată nelimitată.

Instituția a subliniat că atribuțiile sale nu includ verificarea duratei mandatului administratorilor sau modificările actelor constitutive ale societăților comerciale. „Stabilirea valabilității mandatelor organelor statutare de conducere nu intră în atribuțiile sale legale”, arată ANAF.

Aspectele care țin de organizarea societăților comerciale și de durata mandatelor administratorilor sunt reglementate de legislația societară și se află în responsabilitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului. În acest sens, instituția fiscală amintește că prelungirea mandatelor sau modificarea actelor constitutive trebuie gestionate prin procedurile ONRC.

ANAF a reiterat situațiile în care o societate poate fi declarată inactivă fiscal, subliniind că acestea sunt stabilite clar de legislația în vigoare. Evaluarea nu are legătură cu durata mandatului administratorilor, ci cu respectarea obligațiilor fiscale și administrative.

Conform instituției, declararea inactivității fiscale poate interveni atunci când contribuabilul nu își îndeplinește obligațiile declarative pentru o perioadă prevăzută de lege, atunci când se sustrage de la inspecția fiscală prin declararea unor sedii fictive sau neidentificabile, când societatea este înscrisă cu mențiunea de inactivitate temporară în Registrul Comerțului sau în alte situații prevăzute expres de Codul de procedură fiscală.

Aceste reguli nu au fost modificate, iar instituția insistă asupra faptului că evaluarea activității fiscale se face exclusiv în baza cadrului legal existent.

ANAF a confirmat însă existența unei modificări legislative care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. Aceasta introduce o nouă situație în care o societate poate fi declarată inactivă fiscal.

Potrivit instituției, firmele vor putea fi declarate inactive fiscal dacă depășesc cu cinci luni termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale. Măsura este rezultatul modificării Codului de procedură fiscală și are ca obiectiv consolidarea disciplinei fiscale și creșterea transparenței financiare.

Verificarea acestei situații va începe odată cu exercițiul financiar raportat în anul 2026. Autoritățile fiscale explică faptul că această schimbare urmărește reducerea fenomenului firmelor inactive sau fără activitate economică reală.

ANAF subliniază că aceasta este singura regulă nouă introdusă în criteriile existente privind declararea inactivității fiscale.

Instituția fiscală atrage atenția că declararea unei societăți ca inactivă fiscal nu suspendă obligațiile fiscale ale acesteia. Chiar și în această situație, contribuabilii trebuie să continue să depună declarațiile fiscale și să plătească impozitele, taxele și contribuțiile sociale datorate.

În cazul firmelor înregistrate în scopuri de TVA, codul de TVA este anulat la data comunicării deciziei de declarare a inactivității fiscale. TVA colectată în perioada de inactivitate trebuie declarată și achitată, însă fără drept de deducere.

De asemenea, inactivitatea fiscală este înscrisă în cazierul fiscal al societății și al reprezentanților legali, ceea ce poate avea consecințe administrative și economice pe termen lung.

Prin aceste precizări, ANAF încearcă să clarifice modul de aplicare a legislației fiscale și să limiteze interpretările eronate apărute în spațiul public.

Instituția fiscală recomandă contribuabililor să solicite informații direct de la autorități pentru a evita dezinformarea. Pentru clarificări privind obligațiile fiscale, contribuabilii pot contacta ANAF telefonic la numărul 031.403.91.60, de luni până joi între orele 8:30 și 16:30 și vineri între 8:30 și 14:00, sau prin Formularul Unic de Contact disponibil pe site-ul instituției.

Pentru aspectele care țin de legislația societară și de competența Oficiului Național al Registrului Comerțului, contribuabilii sunt îndrumați să utilizeze punctele de contact publicate pe site-ul ONRC.