Contribuțiile persoanelor vulnerabile, propuse pentru scutire de impozit. Proiect

Din cuprinsul articolului Ce prevede propunerea legislativă

Organizațiile nonguvernamentale care oferă servicii pentru bătrâni, copii și persoane cu dizabilități ar putea primi mai multe resurse financiare, potrivit unei propuneri legislative depuse de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu și deputata USR Oana Murariu. Inițiativa urmărește modificarea modului în care contribuțiile achitate de beneficiarii serviciilor sociale sunt impozitate.

În prezent, conform Codului Fiscal, anumite contribuții plătite de persoanele care beneficiază de servicii sociale pot fi considerate venituri supuse impozitării. Totuși, alte acte normative stabilesc că aceste sume fac parte din mecanismul de finanțare a serviciilor sociale și trebuie folosite exclusiv pentru furnizarea lor. Această discrepanță legislativă creează dificultăți pentru ONG-uri, spun reprezentanții USR.

„Statul are alte resurse financiare, nu banii persoanelor vulnerabile, care oricum sunt puțini”, a declarat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu. „ONG-urile sociale riscă să își închidă activitatea fără resursele necesare. Este esențial să le susținem, în beneficiul persoanelor vulnerabile, și să încurajăm alte fundații și asociații să ofere servicii sociale pe care statul nu le mai poate asigura.”

Inițiativa clarifică tratamentul fiscal aplicabil contribuțiilor plătite de beneficiari, astfel încât sumele achitate de persoane cu dizabilități, vârstnici aflați în îngrijire sau copii care frecventează centre de zi să fie utilizate integral pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor sociale. Propunerea urmărește:

-excluderea expresă a acestor contribuții din sfera veniturilor impozabile;

-alinierea legislației fiscale cu legislația privind asistența socială;

-asigurarea că 100% din aceste contribuții sunt folosite în interesul beneficiarilor.

„Prin eliminarea impozitării acestor contribuții, resursele vor lucra exclusiv pentru segmentele de populație care au cea mai mare nevoie de ajutor. Rezultatul va fi o îmbunătățire reală a serviciilor sociale – îngrijire, hrană și tratament mai bune pentru persoanele vulnerabile”, a explicat deputata Oana Murariu.