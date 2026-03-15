Prețurile carburanților, în creștere. Cât plătesc șoferii pentru un plin de benzină

Șoferii din România continuă să resimtă presiunea prețurilor mari la carburanți. În ultima zi a săptămânii, motorina rămâne cel mai scump combustibil, iar benzina se menține peste pragul de 8 lei pe litru în majoritatea orașelor. Diferențele între centrele urbane sunt mici, însă un plin poate ajunge să coste câteva sute de lei, arată Cancan. În timp șoferii așteaptă soluții din partea Guvernului Bolojan, cheltuielile pe acest plan sunt tot mai greu de suportat.

La nivel național, benzina se situează în jur de 8,3 lei pe litru, motorina la 8,8 lei pe litru, iar GPL-ul între 3,9 și 4 lei pe litru.

În București, benzina 95 variază între 8,04 și 8,31 lei pe litru, motorina între 8,41 și 8,70 lei, iar GPL între 3,8 și 4 lei. Unele stații oferă prețuri ușor mai mici: benzina la 7,96 lei, motorina la 8,26 lei și GPL-ul la 3,84 lei, în funcție de zonă și companie.

Diferențele între orașe sunt nesemnificative, de câțiva bani pe litru. În București, benzina este 8,16 lei, iar motorina 8,57 lei. În Cluj-Napoca, benzina ajunge la 8,19 lei și motorina la 8,59 lei.

În Timișoara, prețurile sunt la fel de piperate: 8,17 lei pentru benzină și 8,59 lei pentru motorină. În Iași, benzina costă 8,18 lei și motorina 8,59 lei, iar în Constanța, benzina variază între 8,02 și 8,20 lei, iar motorina între 8,31 și 8,60 lei pe litru. GPL-ul rămâne cea mai ieftină opțiune, cu prețuri între 3,8 și 4 lei pe litru.

Un rezervor de 50 de litri presupune cheltuieli semnificative. Un plin de benzină ajunge la 400–420 de lei, în timp ce unul de motorină poate costa între 420 și 440 de lei.

Pentru mașinile pe GPL, costul unui plin este mult mai mic, între 190 și 200 de lei, variind în funcție de oraș, rețea de benzinării și tipul carburantului.

În ultimele săptămâni, prețurile la carburanți au înregistrat o ușoară creștere. Benzina și motorina au depășit pragul de 8 lei pe litru în majoritatea orașelor, iar în unele stații motorina premium se apropie de 9 lei pe litru. Evoluția este influențată de cotațiile internaționale ale petrolului, modificările accizelor și tensiunile geopolitice care afectează piața energiei.