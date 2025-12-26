Produsul defect, reparat sau înlocuit în 15 zile lucrătoare. Proiectul care schimbă regulile în magazine

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede ca reparațiile sau înlocuirile bunurilor neconforme să fie efectuate în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la momentul în care consumatorul a semnalat problema, în loc de 15 zile calendaristice, cum prevede legislația actuală.

Propunerea legislativă modifică articolul 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/2023, care reglementează anumite aspecte ale contractelor de vânzare de bunuri.

Conform prevederilor adoptate, reparațiile sau înlocuirile bunurilor neconforme trebuie realizate într-un termen rezonabil, care nu poate depăși 15 zile lucrătoare de la informarea vânzătorului de către consumator.Termenul este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, ținând cont de natura și complexitatea bunurilor, gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii a produsului defect.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede că refuzul vânzătorului de a înlocui un produs neconform constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei.Inițiativa completează Ordonanța de urgență nr. 140/2021, care reglementează contractele de vânzare și drepturile consumatorilor, inclusiv înlocuirea bunurilor neconforme în termen de 30 de zile de la livrare, dar fără a stabili anterior sancțiuni pentru nerespectarea acestor prevederi.

Autorii proiectului precizează că modificarea urmărește armonizarea cerințelor legale cu condițiile reale de funcționare ale operatorilor economici și prevenirea interpretărilor neunitare ale legii. Inițiativa legislativă a fost adoptată de senatori la finalul lunii iunie. Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor va lua legătura finală pentru acest proiect de lege.