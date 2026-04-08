Senatul a adoptat tacit proiectul privind despăgubirile după dezastre. Când ar urma să fie acordate compensațiile

Senatul a adoptat tacit, marți, proiectul de lege care prevede acordarea de despăgubiri materiale persoanelor afectate de dezastre, în termen de maximum 90 de zile de la producerea incidentului. Inițiativa legislativă, depusă de parlamentari PSD, a trecut fără vot, după ce termenul de dezbatere și vot s-a împlinit la 1 aprilie 2026. Documentul urmează să ajungă la Camera Deputaților, care este for decizional.

Propunerea legislativă a fost considerată adoptată tacit, după expirarea termenului de dezbatere și vot în plen.

Inițiativa modifică articolul 18 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și introduce prevederi legate de acordarea despăgubirilor pentru persoanele afectate de dezastre sau alte situații excepționale.

Potrivit proiectului, persoanele care au suferit pagube în urma unui dezastru, a unui conflict armat sau în urma intervențiilor serviciilor de urgență ar urma să primească, pe lângă ajutoarele de urgență, despăgubiri care să acopere valoarea reală a pierderilor.

Compensațiile ar urma să fie acordate la valoarea de piață a bunurilor pierdute și în termen de cel mult 90 de zile de la producerea incidentului.

Actul normativ prevede și obligații pentru administrațiile locale în cazul în care imobilele sunt afectate.

Primăria ar urma să reconstruiască locuințele și să le readucă la starea inițială, inclusiv racordarea la utilități, într-un termen de maximum un an.

Persoanele afectate își vor păstra statutul juridic avut anterior, de proprietari sau chiriași, iar până la finalizarea lucrărilor, autoritățile locale ar urma să suporte costurile de cazare în condiții similare.

În situația în care primăria nu dispune de resursele necesare, proiectul prevede că Guvernul ar urma să asigure sumele din fondul de urgență. Ulterior, statul ar putea recupera banii de la persoanele sau entitățile găsite vinovate pentru producerea incidentului, în urma anchetelor autorităților.

Potrivit expunerii de motive, inițiativa legislativă a fost depusă după explozia produsă în octombrie, anul trecut, la un bloc din cartierul Rahova. Senatul este primul for sesizat în acest caz, iar decizia finală urmează să fie luată de Camera Deputaților.