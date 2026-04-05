Procedura de executare silită în 2026. Record de somații fiscale transmise de ANAF, pentru recuperarea datoriilor

Pe parcursul anului trecut, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a avut încasări de 27,26 miliarde de lei din procedurile de executare silită, în creștere față de 21,53 miliarde de lei înregistrate în 2024. De asemenea, numărul somațiilor emise anul trecut a ajuns la 3,2 milioane, față de aproape 3 milioane în anul precedent, acestea vizând recuperarea creanțelor fiscale de la persoane fizice și juridice.

ANAF a recurs la mai multe măsuri pentru recuperarea datoriilor, inclusiv la trimiterea somațiilor la plată, la poprirea veniturilor și conturilor bancare, precum și la aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile ale debitorilor.

Structura arieratelor recuperabile a suferit modificări semnificative între 2024 și 2025. Conform datelor oficiale, contribuabilii mici dețin cea mai mare pondere, de 51,9%, în creștere față de 44% la sfârșitul anului precedent. Contribuabilii mijlocii reprezintă 19,3% din arierate, cei mari 15,8%, iar persoanele fizice 13%, față de 24,9%, 20,1% și respectiv 11% în 2024.

Anul 2026 a venit cu una dintre cele mai ample reforme fiscale locale din ultimii ani, cu impact direct asupra buzunarului românilor. Impozitele pe locuințe și terenuri au fost actualizate ca un pas intermediar spre impozitarea la valoarea de piață, pregătită pentru 2027.

Impozitele auto au fost recalibrate, ținând cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare, ceea ce duce la creșteri pentru mai multe categorii de vehicule. În plus, unele administrații locale au majorat tarifele pentru servicii precum ocuparea domeniului public sau salubritate.

Neplata taxelor locale atrage sancțiuni automate și majorări de întârziere. Dacă obligațiile fiscale nu sunt achitate la termen, acestea generează un regim pecuniar suplimentar de 1% pe lună, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere, până la plata integrală. Pentru recuperarea datoriilor, autoritățile locale pot recurge la executarea silită, care include somația de plată, poprirea conturilor bancare și a veniturilor, precum și confiscarea bunurilor mobile sau imobile.

Executarea silită a locuinței familiale se realizează cu prudență, având în vedere impactul asupra dreptului la domiciliu și vieții de familie. Autoritățile sunt obligate să evalueze proporționalitatea măsurii și să o aplice doar ca soluție de ultimă instanță, asigurând protecția efectivă a locuinței.

Termenul general de prescripție pentru creanțele fiscale este de cinci ani, calculat de la 1 ianuarie al anului următor celui în care a apărut datoria. În anumite situații, prescripția poate fi suspendată, de exemplu în cazul inspecțiilor fiscale, sesizărilor penale sau perioadelor de inactivitate ale firmelor.