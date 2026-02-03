SUA mențin actualul stat pentru peste 500.000 de haitieni

Un judecător federal din Districtul Columbia a emis luni seară o decizie care reține temporar suspendarea încetării statutului de protecție temporară („Statut de protecție temporară” – TPS) pentru sute de mii de imigranți originari din Haiti care locuiesc în Statele Unite ale Americii.

Decizia survine la o zi înainte ca statutul să expire oficial, pe fondul unor condiții continue de instabilitate politică și violență în țara de origine, Haiti, iar hotărârea își produce efectele în timp ce o acțiune în justiție mai amplă contestă legalitatea procesului de revocare.

Această hotărâre menține în vigoare permisiunile de muncă și protecțiile împotriva deportării pentru persoanele care beneficiază de TPS, în așteptarea unei evaluări judiciare mai profunde.

Statutul de protecție temporară permite persoanelor din țări afectate de violențe extreme, dezastre naturale sau alte condiții extraordinare să rămână legal pe teritoriul american și să lucreze în mod autorizat pe o perioadă determinată.

Decizia instanței americane a stârnit interes și atenție la nivel național, întrucât modificările anunțate anterior de administrația federală vizau încheierea acestor beneficii pentru imigranții haitieni, ceea ce ar fi afectat aproximativ 350.000–500.000 de persoane.

Statutul de protecție temporară este un program administrativ al Statelor Unite pus în aplicare prin intermediul Departamentului de Securitate Internă și al Serviciului de Cetățenie și Imigrare, care permite străinilor din anumite țări cu condiții periculoase să rămână temporar în SUA și să lucreze aici, fără a fi supuși deportării.

Clasificarea unei țări pentru TPS se bazează pe evaluări privind război civil, conflicte armate, dezastre naturale sau alte circumstanțe extraordinare care fac imposibilă întoarcerea în siguranță a rezidenților.

Conform definiției oficiale a programului, beneficiarii TPS:

pot trăi în Statele Unite pentru perioade determinate de timp;

primesc autorizație de muncă;

sunt protejați, pe durata statutului, de acțiunile de deportare legate exclusiv de motivul imigrației.

Statutul „temporar” nu oferă un drum garantat spre obținerea unei rezidențe permanente sau cetățeniei; rămâne un statut distinct, conceput să răspundă unor situații greu de gestionat în țările de origine ale solicitanților.

În momentul în care curentul statut TPS era preconizat să expire, mii de imigranți haitieni și familiile lor se confruntau cu incertitudine privind viitorul lor legal în Statele Unite.

Conform datelor recente, comunități semnificative de haitieni trăiesc în mai multe state americane, inclusiv în Massachusetts și Ohio, unde mii dintre ei lucrează și contribuie la economia locală.

Decizia de a suspenda încetarea statutului vine înainte de termenul limită stabilit pentru 3 februarie 2026, când autoritățile federale intenționau să ridice protecțiile TPS pentru această categorie de imigranți.

Suspendarea deciziei de încetare se aplică până când instanța va analiza în detaliu argumentele părților implicate în proces.

În ordonanța sa, judecătorul federal Ana C. Reyes a arătat că „pe durata perioadei de suspendare, Termination (încetarea) va fi nulă, lipsită de efect legal și nu va afecta protecțiile și beneficiile conferite anterior prin desemnarea TPS, inclusiv autorizarea de muncă și protecția împotriva detenției și deportării, iar perioada validă de autorizare de muncă se extinde pe parcursul suspendării.”

Prin acest limbaj, instanța dispune că revocarea care urma să intre în vigoare la data limită nu își produce efectele până la o decizie finală în proces.

În plus, hotărârea menține autorizațiile de muncă active pentru beneficiarii TPS și protejează persoanele ale căror cereri de prelungire erau în curs de procesare.

Hotărârea judecătorească survine ca urmare a unei acțiuni în justiție introduse de deținătorii statutului TPS, care au susținut că procesul administrativ prin care s-a decis încheierea protecțiilor nu a respectat prevederile legale și procedurale.

În ordonanță, instanța a menționat că părțile reclamante au susținut că autoritățile federale nu au consultat corespunzător celelalte agenții relevante înainte de a lua decizia de a încheia TPS pentru Haiti și că decizia ar fi fost influențată de motive care nu respectă cadrul legal.

Judecătorul a observat în document că, deși secretarul Securității Interne are o anumită marjă de discreție în atribuțiile sale, această libertate nu este „nelimitată” și trebuie exercitată în conformitate cu legea și reglementările aplicabile.

Până la momentul redactării articolului, reprezentanți oficiali ai Departamentului de Securitate Internă și ai altor agenții guvernamentale americane nu au oferit declarații detaliate publicului despre această hotărâre.

Cu toate acestea, un reprezentant al DHS, citat într-o scrisoare oficială, a caracterizat hotărârea ca fiind „activism judiciar” și a anunțat posibila intenție de a contesta decizia în instanțe superioare.

Decizia instanței are loc într-un context larg, în care Haiti se confruntă de ani de zile cu violențe interioare, lipsă de guvernare funcțională și crize umanitare grave.

Deși statisticile actualizate pentru 2026 nu sunt disponibile în sursele principale, este larg recunoscut că violența, controlul teritorial de către grupări armate și instabilitatea politică sunt elemente dominante în țară.

Aceasta a condus la alte decizii anterioare legate de statutul temporar de protecție al haitienilor în SUA, create după cutremurul devastator din 2010 și prelungite ulterior în numeroase rânduri.

Departamentul de Stat al SUA a emis, de asemenea, avertizări oficiale privind călătoriile către Haiti, plasând țara sub nivelul de consiliere „Level 4”, care recomandă cetățenilor americani să nu călătorească acolo din cauza riscurilor semnificative legate de securitate, răpiri, criminalitate și instabilitate socială.

Înainte de datele-limită anunțate de autorități, multe comunități locale din Statele Unite au exprimat îngrijorări privind efectele economice pe care pierderea statutului TPS le-ar avea asupra locurilor de muncă, sectoarelor economice și familiilor.

În comunități precum Springfield, Ohio, și în zone metropolitane din Massachusetts, haitienii contribuie activ la sectoarele serviciilor, sănătății și altor industrii.

Această contribuție economică și implicare socială a fost un subiect frecvent discutat în comunitățile locale, care s-au mobilizat atât civic, cât și juridic în ultimele luni pentru a înțelege consecințele posibilelor modificări ale statutului TPS.

Hotărârea judecătorească de menținere a protecțiilor pentru imigranții haitieni a generat reacții din partea organizațiilor de advocacy, liderilor comunitari și unor aleși locali, mulți dintre aceștia subliniind importanța continuării protecțiilor în lumina situațiilor din Haiti.

Totodată, există voci care susțin că decizia trebuie să aibă o bază legală clară și nu trebuie să contravină procedurilor administrative standard.

De cealaltă parte, oficialii care au susținut revocarea statutului TPS pentru Haiti au argumentat anterior că programul a fost conceput ca temporar, iar condițiile din Haiti s-ar fi îmbunătățit în mod corespunzător, ceea ce ar justifica modificările.

Hotărârea judecătorului reprezintă doar o etapă într-un proces mai larg de contestare a modului în care s-a luat decizia de încetare a TPS pentru Haiti.

Este așteptat ca această hotărâre să fie contestată în instanțe superioare, iar viitorul statutului temporar de protecție al imigranților haitieni să depindă de evoluția litigiului.

Un precedent juridic relevant este cazul National TPS Alliance v. Noem, în care TPS pentru alte grupuri a fost, de asemenea, contestat în tribunale federale pe motive legate de proceduri și interpretarea legislației privind imigrația.