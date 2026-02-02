Trump spune că poate salva ONU de la faliment: Toți ar plăti în câteva minute

Președintele Donald Trump a abordat tema dificultăților financiare cu care se confruntă Organizația Națiunilor Unite (ONU), poziționându-se ca un posibil „salvator” al instituției la un moment în care aceasta se află în pragul unei crize bugetare majore, potrivit Politico.

Trump a afirmat că ar putea determina statele membre să își plătească contribuțiile restante, dar a evitant să precizeze dacă Statele Unite vor achita sumele semnificative pe care le datorează ONU.

Declarațiile președintelui american vin într-un context în care liderul ONU, António Guterres, a atras atenția privind o posibilă „colapsare financiară iminentă” a organizației dacă statele membre nu își îndeplinesc obligațiile financiare la timp și în întregime.

În convorbirea telefonică din statul Florida, Trump a spus că nu era conștient că Statele Unite erau în urmă cu plățile către ONU, dar a subliniat că întregul “problema poate fi rezolvată foarte ușor” dacă organizația ar cere ajutorul său.

Președintele american s-a referit la propria sa capacitate de influență asupra altor guverne, afirmând:

„Dacă ar veni la Trump și i-ar spune că i-aș pune pe toți să plătească, așa cum am pus NATO să plătească... Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări... ar trimite cecuri în câteva minute..”

Aceste afirmații îl plasează într-un rol activ — dacă nu direct financiar — cel puțin diplomatic, în efortul de a mobiliza plata contribuțiilor restante.

Trump s-a comparat cu sine în mod repetat și a făcut aluzie la modul în care a atras cheltuieli sporite de la state membre în cadrul alianței NATO.

Cu toate acestea, atunci când a fost întrebat dacă Washingtonul ar plăti efectiv sumele datorate către ONU, liderul american a evitat să ofere un răspuns clar, limitându-se la a promite că se poate implica în rezolvarea situației.

Avertismentele venite din partea secretarului general al ONU, António Guterres, indică faptul că organizația s-ar putea confrunta cu un colaps financiar dacă lipsesc plățile membrilor.

Într-o scrisoare către ambasadori, Guterres a subliniat că, fără onorarea deplină a contribuțiilor sau o reformă fundamentală a regulilor financiare, ONU ar risca să își întrerupă operațiunile sau chiar să își reducă activitatea semnificativ.

Datele prezentate de secretarul general arată că la sfârșitul anului 2025 exista un nivel record de contribuții neplătite, ceea ce a pus presiune pe bugetul organizației și pe capacitatea acesteia de a-și finanța programele și operațiunile normale.

Criza a fost estimată ca fiind atât de severă încât resursele financiare ar putea fi epuizate până în vara anului 2026, dacă nu se găsesc soluții urgente.

În cadrul recentei declarații, Trump a respins ideea că ONU ar putea părăsi New York-ul sau Statele Unite, precizând că organizația “are un potențial enorm”, chiar dacă, în opiniile sale, nu și-ar fi atins pe deplin scopul.

Această poziție oferă un contrast față de politica externă generală promovată de Trump, caracterizată de doctrine precum “America First”, retrageri din numeroase organisme internaționale și reducerea finanțărilor pentru diverse inițiative multilaterale.

De exemplu, în luna ianuarie, Trump a semnat un ordin executiv pentru retragerea Statelor Unite din 66 de organizații, agenții și comisii internaționale, inclusiv agenții sub egida ONU.

În plus, administrația a redus substanțial ajutorul extern și a restructurat agenții precum USAID, ceea ce a fost interpretat ca o strategie de diminuare a angajamentelor americane în afara frontierelor sale.

Declarațiile recente ale lui Trump au atras atenția asupra rolului pe care Statele Unite îl joacă în finanțarea și funcționarea ONU la un moment critic.

Deși președintele american susține că poate determina plățile contribuțiilor restante, rămâne neclar dacă Washingtonul va face plățile de care organizația are nevoie pentru a-și menține operațiunile obișnuite.

Pe termen scurt, criza financiară a ONU ar putea afecta programe globale cheie, inclusiv operațiuni de menținere a păcii, asistență umanitară și dezvoltare.

Perspectivele unei soluții diplomatice sau financiare eficiente depind de negocierile dintre statele membre și de reformele pe care organizația le va adopta pentru a-și securiza sustenabilitatea bugetară.