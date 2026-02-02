International

Cât de aproape e războiul SUA - Iran. Avertisment de la vârf

Comentează știrea
Cât de aproape e războiul SUA - Iran. Avertisment de la vârfIran vs SUA. Sursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a declarat că președintele Donald Trump a formulat cerințe clare față de Iran și că ceea ce se va întâmpla în continuare va depinde de ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce o flotă navală americană patrulează regiunea, potrivit Fox News.

Acum totul depinde de Iran

Ambasadorul SUA la ONU a adăugat că Trump „nu va aștepta la nesfârșit” ca ultimatumul său să fie îndeplinit. „Președintele a fost foarte clar în privința Iranului... nu puteți avea o armă nucleară și trebuie să încetați să ucideți protestatari pe străzile voastre”, a declarat Whitaker sâmbătă la „The Big Weekend Show”.

„Aceasta este o linie roșie destul de clară.”

Whitaker a descris „armada care se află în largul coastei Iranului” atât ca o demonstrație de forță, cât și ca o „rampă de acțiune”. El a spus că iranienii „ar putea dezescalada foarte ușor și simplu” prin abandonarea ambițiilor nucleare și oprirea reprimării protestelor.

Putin vrea să trimită mii de criminali și foști soldați ca să „provoace haos” în Europa. Avertismentul ministrului de externe al Estoniei
Putin vrea să trimită mii de criminali și foști soldați ca să „provoace haos” în Europa. Avertismentul ministrului de externe al Estoniei
Încă un episod de iarnă severă în București, Ninsori abundente și vânt puternic la început de săptămână
Încă un episod de iarnă severă în București, Ninsori abundente și vânt puternic la început de săptămână
Ayatollahul Khamenei și harta Iranului

Ayatollahul Khamenei și harta Iranului / sursa foto: ChatGPT

„Trump nu va avea răbdare la nesfârșit”

„Vom vedea. Mingea este în terenul lor”, a spus el. „Dar știți, președintele Trump nu va fi răbdător pentru totdeauna în această privință.”

Matt Whitaker a subliniat că scopul lui Trump nu a fost destabilizarea Iranului, pe fondul rapoartelor conform cărora președintele ar putea lua în considerare o acțiune militară.

Trump a declarat sâmbătă că este convins că Teheranul negociază „serios” cu SUA și că speră că se poate ajunge la un acord „acceptabil”.

Donald Trump

Sursă foto: X.com

Posibil atac din Iran asupra aliaților SUA

Duminică, însă, președintele parlamentului iranian a declarat că Republica Islamică consideră acum toate forțele armate ale Uniunii Europene drept grupuri teroriste, după ce blocul comunitar a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), gruparea paramilitară a țării, drept grupare teroristă, în urma reprimării protestelor la nivel național.

IRGC era deja declarat grupare teroristă în Statele Unite ale Americii.

Această acțiune a creat îngrijorări că Iranul ar putea ataca aliații americani din NATO în cazul în care America ar ataca din nou, în urma Operațiunii Midnight Hammer, care a vizat instalațiile nucleare iraniene în iunie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:03 - Falimentarea prin decizii politice. De la taxa Temu la privatizarea TAROM și CFR. Cum pregătește Guvernul „salvarea” ...
07:55 - Putin vrea să trimită mii de criminali și foști soldați ca să „provoace haos” în Europa. Avertismentul ministrului de...
07:47 - “Cazul Mario” - tragediile fac legile. Criminalul e liber, dar „internat” de ochii lumii. Cronica unei improvizații
07:42 - Ponta critică Guvernul Bolojan: România este în prima linie a crizei
07:32 - Astrele se aliniază pentru trei zodii. Oportunități neașteptate în carieră și relații
07:25 - Încă un episod de iarnă severă în București, Ninsori abundente și vânt puternic la început de săptămână

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale