Cât de aproape e războiul SUA - Iran. Avertisment de la vârf

Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a declarat că președintele Donald Trump a formulat cerințe clare față de Iran și că ceea ce se va întâmpla în continuare va depinde de ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce o flotă navală americană patrulează regiunea, potrivit Fox News.

Ambasadorul SUA la ONU a adăugat că Trump „nu va aștepta la nesfârșit” ca ultimatumul său să fie îndeplinit. „Președintele a fost foarte clar în privința Iranului... nu puteți avea o armă nucleară și trebuie să încetați să ucideți protestatari pe străzile voastre”, a declarat Whitaker sâmbătă la „The Big Weekend Show”.

„Aceasta este o linie roșie destul de clară.”

Whitaker a descris „armada care se află în largul coastei Iranului” atât ca o demonstrație de forță, cât și ca o „rampă de acțiune”. El a spus că iranienii „ar putea dezescalada foarte ușor și simplu” prin abandonarea ambițiilor nucleare și oprirea reprimării protestelor.

„Vom vedea. Mingea este în terenul lor”, a spus el. „Dar știți, președintele Trump nu va fi răbdător pentru totdeauna în această privință.”

Matt Whitaker a subliniat că scopul lui Trump nu a fost destabilizarea Iranului, pe fondul rapoartelor conform cărora președintele ar putea lua în considerare o acțiune militară.

Trump a declarat sâmbătă că este convins că Teheranul negociază „serios” cu SUA și că speră că se poate ajunge la un acord „acceptabil”.

Duminică, însă, președintele parlamentului iranian a declarat că Republica Islamică consideră acum toate forțele armate ale Uniunii Europene drept grupuri teroriste, după ce blocul comunitar a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), gruparea paramilitară a țării, drept grupare teroristă, în urma reprimării protestelor la nivel național.

IRGC era deja declarat grupare teroristă în Statele Unite ale Americii.

Această acțiune a creat îngrijorări că Iranul ar putea ataca aliații americani din NATO în cazul în care America ar ataca din nou, în urma Operațiunii Midnight Hammer, care a vizat instalațiile nucleare iraniene în iunie.