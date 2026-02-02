Cât de aproape e războiul SUA - Iran. Avertisment de la vârf
- Iuliu Vlădescu
- 2 februarie 2026, 07:20
Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a declarat că președintele Donald Trump a formulat cerințe clare față de Iran și că ceea ce se va întâmpla în continuare va depinde de ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce o flotă navală americană patrulează regiunea, potrivit Fox News.
Acum totul depinde de Iran
Ambasadorul SUA la ONU a adăugat că Trump „nu va aștepta la nesfârșit” ca ultimatumul său să fie îndeplinit. „Președintele a fost foarte clar în privința Iranului... nu puteți avea o armă nucleară și trebuie să încetați să ucideți protestatari pe străzile voastre”, a declarat Whitaker sâmbătă la „The Big Weekend Show”.
„Aceasta este o linie roșie destul de clară.”
Whitaker a descris „armada care se află în largul coastei Iranului” atât ca o demonstrație de forță, cât și ca o „rampă de acțiune”. El a spus că iranienii „ar putea dezescalada foarte ușor și simplu” prin abandonarea ambițiilor nucleare și oprirea reprimării protestelor.
„Trump nu va avea răbdare la nesfârșit”
„Vom vedea. Mingea este în terenul lor”, a spus el. „Dar știți, președintele Trump nu va fi răbdător pentru totdeauna în această privință.”
Matt Whitaker a subliniat că scopul lui Trump nu a fost destabilizarea Iranului, pe fondul rapoartelor conform cărora președintele ar putea lua în considerare o acțiune militară.
Trump a declarat sâmbătă că este convins că Teheranul negociază „serios” cu SUA și că speră că se poate ajunge la un acord „acceptabil”.
Posibil atac din Iran asupra aliaților SUA
Duminică, însă, președintele parlamentului iranian a declarat că Republica Islamică consideră acum toate forțele armate ale Uniunii Europene drept grupuri teroriste, după ce blocul comunitar a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), gruparea paramilitară a țării, drept grupare teroristă, în urma reprimării protestelor la nivel național.
IRGC era deja declarat grupare teroristă în Statele Unite ale Americii.
Această acțiune a creat îngrijorări că Iranul ar putea ataca aliații americani din NATO în cazul în care America ar ataca din nou, în urma Operațiunii Midnight Hammer, care a vizat instalațiile nucleare iraniene în iunie.
