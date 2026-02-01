Activitatea la siturile nucleare din Iran, reluată, arată imaginile din satelit

Regimul din Iranul a încercat să recupereze materiale din siturile sale nucleare bombardate de SUA și Israel, sugerează noi imagini din satelit, potrivit The Telegraph.

Imaginile aeriene de la Planet Labs PBC, o companie americană de imagistică terestră, arată că au fost reconstruite acoperișurile a două clădiri avariate de la instalațiile Isfahan și Natanz, aceasta fiind prima activitate semnificativă observată acolo de la sfârșitul războiului.

Experții au declarat că această construcție ar putea indica un efort al oamenilor de știință iranieni de a recupera active nucleare cheie, care ar fi putut supraviețui bombardamentelor fără a fi detectate de Israel sau Statele Unite.

Activitatea de la situri a avut loc de la începutul lunii decembrie, perioadă în care Iranul a fost cuprins de proteste și s-a confruntat cu amenințări ulterioare cu acțiuni militare americane.

De la sfârșitul războiului de 12 zile al Israelului, din iunie, care s-a încheiat în urma intervenției SUA, Iranul s-a concentrat pe reconstrucția arsenalului său de rachete balistice.

Într-o demonstrație de sfidare, Iranul urmează, de asemenea, să organizeze exerciții navale cu foc real în Golful Persic, la câțiva kilometri de două distrugătoare americane, pe una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

Nave de atac rapid, capabile să lanseze rachete asupra navelor de război, sunt așteptate să înceapă duminică două zile de exerciții în Strâmtoarea Ormuz, un punct vital de blocare energetică globală.

Exercițiile ridică temeri privind o confruntare cu navele de război americane care s-au deplasat în regiune după ce Donald Trump a ordonat desfășurarea activelor navale și aeriene la o distanță de atac de Iran.

Armata americană a avertizat Corpul de elită al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), recent desemnată organizație teroristă și de UE, după ce SUA făcuse același lucru cu ceva vreme în urmă, și a cărui aripă navală este așteptată să conducă exercițiile, să nu încerce niciun survol sau apropiere cu ambarcațiuni de mare viteză.

„Nu vom tolera acțiuni riscante ale IRGC”, a declarat Comandamentul Central al SUA, care supraveghează teatrul de operațiuni din Orientul Mijlociu. „Armata americană are cea mai bine antrenată și letală forță din lume”.

Sub presiune, IRGC a încercat adesea să demonstreze agresivitate în Golful Persic, ceea ce a dus la o serie de confruntări tensionate cu navele de război americane și ale Marinei Regale.

În 2023, ambarcațiuni rapide ale IRGC au urmărit un distrugător american și o fregată britanică prin Strâmtoarea Hormuz, cu cuiburile lor de mitralieră descoperite. SUA au semnalat acum că nu vor tolera o astfel de postură amenințătoare.

Ridicând și mai mult miza, Teheranul a emis avertismente radio marinarilor, anunțând că va efectua exerciții în principala bandă navigabilă nordică a strâmtorii, care are o lățime de doar 32 de kilometri în punctul său cel mai îngust. Aproximativ 100 de nave care transportă aproximativ 20% din producția zilnică de petrol a lumii trec prin canal în fiecare zi.

Exercițiile par concepute pentru a proiecta rezistență și a transmite două mesaje clare. În primul rând, Iranul și-ar putea îndeplini amenințarea de lungă durată de a bloca strâmtoarea ca răspuns la orice atac asupra teritoriului său, care ar putea paraliza aprovizionarea cu energie la nivel global.

În timp ce experții dezbat capacitatea Iranului de a susține o blocadă totală, chiar și amenințarea uneia ar putea fi suficientă pentru a declanșa turbulențe pe piață și a face prețurile să crească vertiginos.

În al doilea rând, exercițiile sunt o reamintire a faptului că Iranul, în ciuda eșecurilor sale de pe câmpul de luptă din ultimul an, își păstrează capacitatea de a lansa rachete de croazieră antinavă.

Aceste arme reprezintă o amenințare directă pentru „armada” americană care se adună în regiune. Aceasta include grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei, două distrugătoare cu rachete ghidate care patrulează strâmtoarea și trei nave de luptă litorale poziționate în Golf pentru a contracara atacurile asimetrice de tip „roit”.

Demonstrația maritimă de sfidare a Iranului vine în contextul în care statele arabe și musulmane depun eforturi extreme pentru a evita un război pe care odinioară l-ar fi salutat în liniște. Oficiali din Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite și Turcia au încercat să medieze între Teheran și Washington în ultimele zile, dar nu a existat niciun semn de progres.

Considerând că regimul iranian se clatină după războiul de 12 zile de anul trecut și protestele reprimate fără milă din această lună, Donald Trump cere mai multe concesii ca niciodată.

Conform termenilor americani, ayatollahii nu numai că ar trebui să fie de acord să înceteze complet îmbogățirea uraniului. Dar ar trebui, de asemenea, să accepte limitele programului de rachete balistice al Iranului - inclusiv predarea focoaselor capabile să ajungă la Israel - și să înceteze sprijinul pentru intermediari regionali precum teroriștii Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban și rebelii Houthi din Yemen.

Departe de a semnala vreo dorință de compromis, însă, Iranul a adoptat o postură din ce în ce mai belicoasă. A avertizat că este pregătit pentru război și gata să riposteze împotriva oricărui atac.