Iranul declară armatele europene „grupări teroriste” după decizia UE privind Gardienii Revoluției

Iranul a anunțat oficial, duminică, că va considera armatele statelor europene drept „grupări teroriste”, ca reacție directă la decizia Uniunea Europeană de a desemna Gardienii Revoluției Islamice drept organizație teroristă.

Declarația a fost făcută în Parlamentul de la Teheran de președintele forului legislativ, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un discurs cu puternică încărcătură politică și simbolică.

Anunțul marchează o nouă etapă de escaladare în relațiile deja tensionate dintre Iran și Uniunea Europeană, într-un context regional și internațional fragil, dominat de conflicte armate, sancțiuni și confruntări diplomatice.

Mohammad Bagher Ghalibaf a făcut declarația în plenul Parlamentului iranian, unde el și ceilalți deputați au apărut îmbrăcați în uniforme ale Gardienilor Revoluției Islamice. Gestul a fost prezentat drept un act de solidaritate instituțională cu structura militară vizată de decizia UE.

„În conformitate cu articolul 7 din legea privind contramăsurile referitoare la desemnarea Gardienilor Revoluției Islamice ca organizație teroristă, armatele țărilor europene sunt considerate grupări teroriste”, a declarat Ghalibaf în fața legislativului.

Prin această formulare, conducerea parlamentară de la Teheran a invocat un cadru legal intern adoptat anterior, care prevede măsuri de retorsiune în cazul în care instituții sau organizații iraniene sunt desemnate drept teroriste de către alte state sau organizații internaționale.

Decizia Uniunii Europene de a desemna Gardienii Revoluției Islamice drept organizație teroristă reprezintă una dintre cele mai dure măsuri luate vreodată de blocul comunitar împotriva Iranului. Gardienii Revoluției sunt o structură centrală a sistemului de putere de la Teheran, cu rol militar, politic și economic major.

Această forță controlează segmente importante ale economiei iraniene, are influență directă asupra politicii externe și este implicată în operațiuni militare și de securitate în afara granițelor Iranului, inclusiv în Orientul Mijlociu. Din perspectiva UE, includerea Gardienilor pe lista organizațiilor teroriste este justificată de implicarea acestora în acțiuni considerate destabilizatoare și de sprijinirea unor grupări armate din regiune.

Pentru Teheran, însă, decizia este percepută ca un atac direct la adresa suveranității statului iranian și a arhitecturii sale de securitate.

Faptul că deputații iranieni au apărut îmbrăcați în uniforme ale Gardienilor Revoluției nu a fost un gest întâmplător. Mesajul transmis a fost unul de unitate între instituțiile statului iranian și această structură militară, dar și de sfidare față de decizia europeană.

În Iran, Gardienii Revoluției nu sunt percepuți doar ca o forță armată, ci ca un pilon al regimului. Orice atac la adresa lor este interpretat, la nivel oficial, drept un atac la adresa statului iranian în ansamblu. Prin urmare, reacția Parlamentului a avut rolul de a consolida poziția internă a regimului și de a arăta că nu există fisuri între instituțiile politice și cele de securitate.

În acest moment, consecințele imediate ale deciziei anunțate de Iran nu sunt clare. Nu a fost precizat dacă această calificare va avea efecte juridice directe sau dacă va rămâne, deocamdată, la nivel declarativ și simbolic.

În plan practic, Iranul nu are relații militare directe cu armatele statelor europene, iar o astfel de desemnare nu produce automat sancțiuni sau măsuri operaționale. Totuși, declarația are un impact diplomatic major și complică suplimentar orice tentativă de dialog între Teheran și capitalele europene.

În plus, un asemenea discurs riscă să justifice, în viitor, măsuri mai dure ale Iranului față de interesele europene din regiune, inclusiv în plan economic sau de securitate.

Relațiile dintre Iran și Uniunea Europeană s-au deteriorat constant în ultimii ani, pe fondul programului nuclear iranian, al sancțiunilor economice și al poziționărilor diferite față de conflictele din Orientul Mijlociu. Decizia UE privind Gardienii Revoluției a fost percepută la Teheran drept o ruptură suplimentară, care reduce drastic spațiul pentru negociere.

Declarația lui Mohammad Bagher Ghalibaf indică faptul că Iranul este dispus să răspundă politic și simbolic la fiecare măsură adoptată de blocul comunitar. Chiar dacă, în acest moment, nu sunt anunțate măsuri concrete împotriva statelor europene, tonul folosit sugerează o înăsprire a poziției iraniene.