Proiect pentru informarea victimelor violenței domestice, respins în Senat cu un vot lipsă. Alina Gorghiu: Nu renunț!

O propunere legislativă care viza implicarea CNA și a presei audiovizuale în informarea victimelor violenței domestice a fost respinsă în Senat la limită. Deputatul PNL Alina Gorghiu a anunțat că va redepune proiectul.

O inițiativă legislativă care urmărea consolidarea rolului televiziunilor și radiourilor în informarea victimelor violenței domestice a fost respinsă în Senat, după ce nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru adoptare.

Alina Gorghiu, deputat PNL și preşedinte al Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică”, a reacționat public, criticând rezultatul votului și anunțând că va relua demersul legislativ. Potrivit acesteia, proiectul a fost respins în condițiile unei participări reduse la vot și al opoziției venite din partea unor parlamentari.

„Mobilizarea slabă a senatorilor, dublată de jocul propagandistic al extremiştilor din Senat - care confundă voit informarea victimelor violenţei domestice cu ideea de cenzură şi inventează temeri false legate de atribuţiile CNA - a dus la respingerea unei propuneri legislative importante”, a declarat Alina Gorghiu.

Propunerea legislativă, înregistrată cu indicativul L139/2026, a fost supusă votului în plenul Senatului, unde a obținut 66 de voturi favorabile. Pentru a fi adoptată, fiind vorba despre o lege cu caracter organic, era nevoie de 67 de voturi. La ședința de vot au fost prezenți 98 de senatori din totalul de 133.

„Nu renunţ: voi redepune iniţiativa legislativă în Parlament! Au fost doar 66 de voturi pentru propunerea legislativă, în condiţiile în care erau necesare 67 de voturi, fiind vorba de o lege cu caracter organic. La votul de ieri au fost prezenţi doar 98 de senatori din totalul de 133”, a spus deputatul PNL.

Proiectul propunea modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, astfel încât Consiliul Național al Audiovizualului să poată avea un rol mai activ în promovarea campaniilor de interes public.

În forma propusă, inițiativa elimina restricțiile existente care limitau capacitatea CNA de a emite recomandări privind difuzarea mesajelor fără caracter comercial. Totodată, instituția ar fi primit atribuții explicite pentru a încuraja televiziunile și radiourile să transmită spoturi informative dedicate publicului.

„Proiectul prevedea eliminarea interdicţiei care limita posibilitatea Consiliului Naţional al Audiovizualului de a emite recomandări privind difuzarea spoturilor de interes public şi ar fi acordat CNA competenţa explicită de a emite recomandări pentru difuzarea, de către televiziuni şi radiouri, a spoturilor şi mesajelor aferente campaniilor fără caracter comercial. De exemplu, ar fi putut fi construite campanii care să explice ce este femicidul, cum funcţionează ordinul de protecţie, ce este brăţara electronică sau unde pot cere victimele ajutor”, a spus Gorghiu.

Potrivit deputatului liberal, scopul proiectului era de a facilita accesul rapid la informații esențiale pentru persoanele aflate în situații de risc. Gorghiu a spus că astfel de măsuri ar putea avea un impact direct asupra prevenirii violenței domestice.

„Erau măsuri care puteau salva vieţi. Regret foarte mult că această propunere legislativă bună şi necesară pentru lupta împotriva violenţei domestice a fost respinsă în Senat din cauza mobilizării slabe a parlamentarilor şi a acţiunilor populiste ale parlamentarilor extremişti”, a mai declarat Alina Gorghiu.

Aceasta a mai spus că informarea corectă și la timp a victimelor poate face diferența în situații critice, contribuind la trecerea de la reacție la prevenție în gestionarea fenomenului violenței domestice.