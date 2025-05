Politica Alegeri prezidențiale. Nicușor Dan, cu peste 600.000 în față după numărarea a 74,6% din voturi. Live text







Update - Rezultate oficiale parțiale după numărarea a 74,6% din voturi

După ce au fost centralizate 17.919 de procese verbale (89,22%) din totalul de 20.085, situația este următoarea:

Nicușor Dan - 4.660.168 voturi - 53,61%

George Simion - 4.033.025 voturi - 46,39%

Total voturi centralizate: 8.693.193 - din totalul de 11.641.866 (74,6%).

Necesar pentru a câștiga: 5.820.934 de voturi

Update - Rezultate oficiale parțiale după numărarea a 64,9% din voturi

După ce au fost centralizate 16.458 de procese verbale (81,94%) din totalul de 20.085, situația este următoarea:

Nicușor Dan - 3.996.680 voturi - 52,87%

George Simion - 3.562.610 voturi - 47,13%

Total voturi centralizate: 7.559.290 - din totalul de 11.641.779 (64,9%%).

Necesar pentru a câștiga: 5.820.890 de voturi

Încep să apară primele rezultate parțiale de la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, desfășurate duminică, care i-a opus pe Nicușor Dan și George Simion.

Rezultate oficiale parțiale după numărarea a 37,2% din voturi

După ce au fost centralizate 11.373 de procese verbale (56,62%) din totalul de 20.085, situația este următoarea:

Nicușor Dan - 2.204.843 voturi - 50,90%

George Simion - 2.127.182 voturi - 49,10%

Total voturi centralizate: 4.332.025 - din totalul de 11.641.779 (37,2%).

Rezultate oficiale parțiale după centralizarea a peste 40% din procesele verbale

După ce au fost centralizate 8.129 de procese verbale (40,47%) din totalul de 20.085, situația este următoarea:

George Simion - 1.326.378 voturi - 50,14%

Nicușor Dan - 1.319.217 voturi - 49,86%

Total voturi centralizate: 2.645.595 - din totalul de 11.641.779 (22,7 %).

Rezultate după centralizarea a peste 25% dintre procesele verbale

După ce au fost centralizate 5.670 de procese verbale (28,23%) din totalul de 20.085, situația este următoarea:

George Simion - 882.608 voturi - 50,77%

Nicușor Dan - 855.926 voturi - 49,23%

Total voturi centralizate: 1.738.534 - din totalul de 11.641.779 (aproape 15%).

Primele rezultate oficiale parțiale

După centralizarea a 3178 de procese verbale, din totalul de 20.085, adică 15,82% din total, situația este următoarea:

George Simion - 405.706 voturi - 51,89%

Nicușor Dan - 372.484 voturi - 48,11%

Rezultate din sondajele exit-poll

Reamintim că, potrivit datelor din sondajele exit-poll făcute publice la ora 21:00, Nicușor Dan (independent) se află în fața lui George Simion (AUR) cu aproape 10 procente.

Cifrele au fost următoarele:

Sondaj exit-poll CURS

Nicușor Dan - 54,1%

George Simion - 45,9%

Sondaj exit poll AVANGARDE

Nicușor Dan - 54,9%

George Simion - 45,1%

Sondaj INSCOP

Nicușor Dan - 56%

George Simion - 44%

Sondaj SOCIOPOL în ziua votului

Nicușor Dan - 50%

George Simion - 50%

Prezență record la turul al doilea al alegerilor prezidențiale

Potrivit datelor de prezență finale, au votat la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România 11.641.779 de români, reprezentând 64,72 % din totalul de 17.988.218 alegători înscriși în listele electorale.

Dintre aceste voturi, 1.645.379 de voturi au fost exprimate de românii din afara țării, dintre care 3.139 au fost voturi exprimate prin corespondență.

De asemenea, 8.416.685 de voturi au fost exprimate la secțiile la care erau înscriși alegătorii, 3.127.046 au fost voturi pe listele suplimentare și 94.916 au fost voturi cu urna mobilă.

În primul tur, Nicușor Dan a obținut 20,99%

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, s-a calificat pentru cel de-al doilea tur de scrutin după ce, în primul tur al alegerilor, organizat pe 4 mai 2025, a obţinut 20,99% din voturile exprimate.

Nicușor Dan a votat în Făgăraș, la Școala gimnazială nr. 4, acolo unde a învățat. Nicușor Dan s-a prezentat la secția de votare alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. „Acum două săptămâni românii au votat schimbare, întrebarea e care schimbare. Am votat pentru prosperitate, direcție europeană și nu pentru izolarea României.

Am votat pentru o societate cu dialog, pentru speranță, pentru că România are oamenii care să construiască România pe care o iubim. Am ales să votez la Făgăraș ca să transmitem oamenilor că e important să știe de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii, trebuie să distribuim prosperitatea. Am emoții tot timpul și nu doar în ziua asta, pentru că România își alege viitorul nu doar pentru următorii 5 ani, ci pentru mult timp de-acum încolo. Ne întoarcem la București, peste zi vom mai merge să vedem cum merge votul”, a spus Nicușor Dan, la ieșirea din secția de votare.

George Simion a obținut în turul întâi 40,96%

George Simion, candidat din partea Alianţei pentru Unirea Românilor la alegerile prezidenţiale, s-a calificat pentru cel de-al doilea tur de scrutin, după ce, în primul tur al alegerilor, organizat pe 4 mai 2025, a obţinut 40,96% din voturile exprimate.

George Simion s-a prezentat la vot însoțit de Călin Georgescu, cel pe care a promis că îl va pune premier dacă va ajunge președinte. Alături de ei s-au aflat Ilinca Simion și Cristela Georgescu. „Am votat pentru toate umilințele și nedreptățile făcute poporului român. Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi”, a spus George Simion.