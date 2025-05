Politica Nicușor Dan, la vot: Nu trebuie să existe două Românii, una a marilor orașe și una a orașelor mici







Nicușor Dan a votat în Făgăraș, la Școala gimnazială nr. 4, acolo unde a învățat. Nicușor Dan s-a prezentat la secția de votare alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru: „Acum două săptămâni românii au votat schimbare, întrebarea e care schimbare. Am votat pentru prosperitate, direcție europeană și nu pentru izolarea României.

Am votat pentru o societate cu dialog, pentru speranță, pentru că România are oamenii care să construiască România pe care o iubim. Am ales să votez la Făgăraș ca să transmitem oamenilor că e important să știe de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii, trebuie să distribuim prosperitatea. Am emoții tot timpul și nu doar în ziua asta, pentru că România își alege viitorul nu doar pentru următorii 5 ani, ci pentru mult timp de-acum încolo. Ne întoarcem la București, peste zi vom mai merge să vedem cum merge votul”.

Cine este Nicușor Dan

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, s-a calificat pentru cel de-al doilea tur de scrutin, care are loc duminică, 18 mai, după ce, în primul tur al alegerilor, organizat pe 4 mai 2025, a obţinut 20,99% din voturile exprimate.

Nicuşor Dan s-a născut la 20 decembrie 1969, la Făgăraş. În liceu, a făcut parte din Lotul Naţional de Matematică, câştigând Medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Matematică în anii 1987 şi 1988, potrivit biografiei publicate pe site-ul de campanie https://nicusordan.ro/.

A absolvit Facultatea de Matematică - Universitatea Bucureşti în 1992. A urmat apoi în Franţa studii universitare la Ecole Normale Superieure din Paris (1992-1995), de masterat la Universitatea Paris şi de doctorat la Universite Sorbonne Paris Nord (1998).

A fost cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Române (1998-2016), preşedinte-fondator al Asociaţiei Tinerii pentru Acţiune Civică (2000-2005), director executiv şi fondator al instituţiei de învăţământ universitar Şcoala Normală Superioară Bucureşti (2000-2006), membru al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din Domeniile Educaţiei şi Cercetării din România (2007-2008), potrivit CV-ului publicat pe https://www.cdep.ro/.

În 2008, a fondat Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, ONG axat pe dezvoltarea urbană şi protejarea patrimoniului. În 2015, a fost preşedinte-fondator al Uniunii Salvaţi Bucureştiul (USB), devenit Uniunea Salvaţi România (USR) în 2016.

În 2012, a candidat pentru prima oară la Primăria Capitalei ca independent, în 2016 candidând pentru aceeaşi poziţie din partea USR.

La al doilea mandat de primar general

A fost ales deputat de Bucureşti, la alegerile din 2016, dar a demisionat în octombrie 2020, după ce a câştigat alegerile pentru Primăria Capitalei. A fost reales pentru un al doilea mandat de primar al Bucureştiului în 2024, cu 47% din voturi, în alegerile locale desfăşurate la 9 iunie 2024.

După preluarea celui de-al doilea mandat, edilul capitalei a iniţiat organizarea unui referendum în Bucureşti, concomitent cu primul tur al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2024, prin care populaţia a fost consultată dacă doreşte ca Primăria Capitalei să emită toate autorizaţiile de construire din oraş, iar Consiliul General să împartă banii colectaţi din taxele şi impozitele bucureştenilor, între municipalitate şi sectoare. Printr-un amendament făcut de grupul de consilieri generali, la referendum bucureştenii au fost întrebaţi şi dacă sunt de acord ca Primăria Bucureşti să finanţeze şi să implementeze un program de educaţie pentru sănătate şi prevenire a consumului de droguri în toate şcolile din Bucureşti. Peste 60% dintre bucureşteni au votat ''Da'' la primele două întrebări, iar Referendumul a atins pragul de prezenţă pentru a fi validat.

La 16 decembrie 2024, Nicuşor Dan şi-a anunţat candidatura în alegerile prezidenţiale din 2025, în urma deciziei de anulare a întregului proces electoral cu privire la alegerea Preşedintelui României din anul 2024, luată de Curtea Constituţională a României la 6 decembrie 2024.