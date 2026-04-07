Târguri pascale în toate sectoarele Chișinăului. Producătorii locali aduc produse proaspete până pe 20 aprilie

Republica Moldova. Locuitorii capitalei vor avea acces, în următoarele săptămâni, la produse proaspete și tradiționale direct de la producători, odată cu deschiderea târgurilor pascale în toate sectoarele municipiului Chișinău. Inițiativa, lansată de autoritățile municipale, vine în sprijinul consumatorilor și al producătorilor autohtoni, oferind o alternativă accesibilă și diversificată pentru aprovizionarea de sărbători.

Târgurile au fost deschise începând cu 6 aprilie și vor activa până pe 20 aprilie, perioadă în care cetățenii vor putea procura produse alimentare proaspete, specifice sărbătorilor pascale, direct de la comercianți locali.ri

Potrivit Direcția Generală Economie, Comerț și Turism, organizarea acestor târguri are drept scop susținerea economiei locale și facilitarea accesului populației la produse de calitate.

Autoritățile subliniază că evenimentul este dedicat în special producătorilor autohtoni, care vor avea posibilitatea să își comercializeze produsele într-un cadru organizat, aproape de consumatori. În același timp, locuitorii orașului vor putea beneficia de produse proaspete, de sezon, la prețuri competitive.

Târgurile tematice sunt amplasate în toate sectoarele municipiului, acoperind zone intens circulate pentru a facilita accesul cetățenilor.

În sectorul Buiucani, acestea sunt organizate pe străzile Ion Creangă, Alba Iulia și Calea Ieșilor.

Sectorul Botanica găzduiește cele mai multe puncte de comercializare, inclusiv pe bulevardele Cuza-Vodă și Dacia, dar și pe străzile Decebal, N. Zelinski, Sarmizegetusa și Independenței, în apropierea centrelor comerciale și a zonelor rezidențiale aglomerate.

În sectorul Ciocana, târgurile sunt amplasate pe strada Alecu Russo și pe aleile bulevardului Mircea cel Bătrân, în intersecțiile principale.

Locuitorii sectorului Râșcani pot vizita târgul din scuarul de pe strada Miron Costin.

Cele mai numeroase locații sunt însă în sectorul Centru, unde punctele de vânzare sunt deschise pe șoseaua Hâncești, străzile Gheorghe Asachi, Ismail, Melestiu, Testemițanu, Grenoble, Tighina, Bulgară și Armenească, dar și în adiacentul Piața Centrală și al Pieței Domus, zone recunoscute pentru fluxul mare de cumpărători.

Vizitatorii târgurilor vor putea găsi o gamă variată de produse, de la alimente proaspete până la specialități tradiționale specifice sărbătorilor pascale.

Printre acestea se numără produse de patiserie, cozonaci, pască, dar și alte produse alimentare pregătite de producători locali. Organizatorii încurajează consumul de produse autohtone și susțin economia locală prin promovarea micilor producători.

Primăria mai anunță că, în zilele de 19 și 20 aprilie, când este marcat Paștele Blajinilor, vor fi organizate activități de comerț în apropierea Cimitirul „Sfântul Lazăr”, de pe strada Doina.

Aici vor fi disponibile produse specifice acestei perioade, inclusiv pască, cozonaci, produse de patiserie fără cremă, băuturi răcoritoare și fierbinți, dar și flori și compoziții florale pentru comemorarea celor trecuți în neființă.