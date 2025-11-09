De ce e bine să bem ceai în fiecare zi. Rezultatele ultimului studiu

Ceaiul este mai mult decât o băutură reconfortantă, un nou studiu arată că poate reduce colesterolul, scădea tensiunea arterială și diminua riscul de boli cardiovasculare. Cercetarea, publicată în Frontiers in Nutrition, confirmă beneficiile polifenolilor din ceai și recomandă consumul regulat pentru protejarea inimii.

Studiul, prezentat de Dr. Tim Bond de la Tea Advisory Panel, subliniază rolul flavanolilor (flavan-3-oli) în menținerea sănătății cardiovasculare.

"Polifenolii din ceai ar putea reduce riscul de boli cronice cu până la 19% și riscul de deces cardiovascular cu 13%", explică Dr. Bond.

Cercetările recente confirmă că aportul zilnic de 400–600 mg flavan-3-oli, echivalentul a aproximativ patru cești de ceai , aduce beneficii clare pentru tensiune și colesterol. În Marea Britanie, majoritatea flavonoidelor din dietă provin din ceaiul negru, consumatorii obținând în medie 698 mg pe zi, față de doar 33 mg la neconsumatori.

Pe lângă reducerea tensiunii arteriale, studiul evidențiază efectele pozitive asupra colesterolului și nivelului de zahăr din sânge. Ceaiul negru a fost asociat cu scăderea colesterolului, în special atunci când alți factori de risc, precum homocisteina, sunt ridicați. Consumul unei cești suplimentare pe zi poate reduce riscul unei morți cardiovasculare cu 4%.

Consumul regulat de ceai sprijină funcția vaselor de sânge, ceea ce poate explica scăderea tensiunii arteriale și protecția împotriva accidentelor vasculare cerebrale și a diabetului de tip 2.

Dr. Bond subliniază că, deși 75% dintre britanici sunt preocupați de sănătatea inimii, doar o treime asociază ceaiul cu aceste beneficii. Consumul zilnic de 3-4 cești oferă aportul optim de flavan-3-oli, reducând inflamația și stresul în organism, inclusiv la nivelul inimii și vaselor de sânge.

Cercetările recente oferă dovezi solide că o rutină zilnică simplă, precum ceaiul, poate avea efecte semnificative asupra sănătății cardiovasculare. Flavonoidele din ceai nu doar că îmbunătățesc tensiunea arterială și colesterolul, dar contribuie și la reglarea glicemiei și la prevenirea diabetului de tip 2.