Consumul de alcool crește în rândul femeilor tinere, depășindu-i pe bărbați. Studiu

Disparitățile bazate pe gen în ceea ce privește consumul excesiv de alcool în rândul tinerilor în ultima lună s-au inversat în 2021-2023 comparativ cu 2017-2019, cu rate mai mari de dezvoltare în rândul femeilor, după cum se arată într-un studiu publicat în Journal of the American Medical Association.

Bryant Shuey, M.D., de la Universitatea din Pittsburgh, împreună cu colegii săi, a efectuat un studiu în ultimii ani pentru a investiga disparitățile bazate pe gen în ceea ce privește consumul excesiv de alcool și consumul excesiv de alcool. 267 843 de persoane care au luat parte la Sondajul național privind consumul de droguri și sănătatea (2017-2019 și 2021-2023) au fost incluse în studiu.

În perioada 2017-2019, cercetătorii au descoperit că femeile aveau niveluri considerabil mai scăzute de consum excesiv de alcool în luna precedentă decât bărbații în general (22,6 față de 29,2 la 100 de persoane), precum și în rândul adulților cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani (36,4 față de 37,7 la 100 de persoane).

În aceeași ordine de idei, în perioada 2021-2023, femeile au înregistrat niveluri considerabil mai scăzute de consum excesiv de alcool în luna precedentă comparativ cu bărbații în general (21,8 față de 25,7 la 100 de persoane). Cu toate acestea, în perioada 2021-2023, femeile cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au avut o prevalență mai mare a consumului excesiv de alcool decât bărbații (31,6 la 100 de persoane față de 29,9 la 100 de persoane).

În anii universitari 2017-2019 și 2021-2023, femeile au avut niveluri considerabil mai scăzute de consum excesiv de alcool în ultima lună în comparație cu bărbații (4,5 față de 8,3 la 100 de persoane și, respectiv, 5,0 față de 7,8 la 100 de persoane), aceleași concluzii fiind trase pentru toate categoriile de vârstă.

„Având în vedere creșterea bolilor hepatice legate de alcool și a mortalității în rândul femeilor în raport cu bărbații, clinicienii ar trebui să se asigure că populațiile tinere adulte de sex feminin sunt examinate în mod corespunzător pentru consumul excesiv și consumul excesiv de alcool pentru a atenua impactul în aval asupra sănătății legate de alcool”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.