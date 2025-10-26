Social

Consumul de alcool crește în rândul femeilor tinere, depășindu-i pe bărbați. Studiu

Comentează știrea
Consumul de alcool crește în rândul femeilor tinere, depășindu-i pe bărbați. StudiuAlcool. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Disparitățile bazate pe gen în ceea ce privește consumul excesiv de alcool în rândul tinerilor în ultima lună s-au inversat în 2021-2023 comparativ cu 2017-2019, cu rate mai mari de dezvoltare în rândul femeilor, după cum se arată într-un studiu publicat în Journal of the American Medical Association.

Bryant Shuey, M.D., de la Universitatea din Pittsburgh, împreună cu colegii săi, a efectuat un studiu în ultimii ani pentru a investiga disparitățile bazate pe gen în ceea ce privește consumul excesiv de alcool și consumul excesiv de alcool. 267 843 de persoane care au luat parte la Sondajul național privind consumul de droguri și sănătatea (2017-2019 și 2021-2023) au fost incluse în studiu.

În perioada 2017-2019, cercetătorii au descoperit că femeile aveau niveluri considerabil mai scăzute de consum excesiv de alcool în luna precedentă decât bărbații în general (22,6 față de 29,2 la 100 de persoane), precum și în rândul adulților cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani (36,4 față de 37,7 la 100 de persoane).

Creșterea consumul de alcool în rândul femeilor

vin, alcool

Sursa foto: Twitter/X

În aceeași ordine de idei, în perioada 2021-2023, femeile au înregistrat niveluri considerabil mai scăzute de consum excesiv de alcool în luna precedentă comparativ cu bărbații în general (21,8 față de 25,7 la 100 de persoane). Cu toate acestea, în perioada 2021-2023, femeile cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au avut o prevalență mai mare a consumului excesiv de alcool decât bărbații (31,6 la 100 de persoane față de 29,9 la 100 de persoane).

Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor
Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor

În anii universitari 2017-2019 și 2021-2023, femeile au avut niveluri considerabil mai scăzute de consum excesiv de alcool în ultima lună în comparație cu bărbații (4,5 față de 8,3 la 100 de persoane și, respectiv, 5,0 față de 7,8 la 100 de persoane), aceleași concluzii fiind trase pentru toate categoriile de vârstă.

„Având în vedere creșterea bolilor hepatice legate de alcool și a mortalității în rândul femeilor în raport cu bărbații, clinicienii ar trebui să se asigure că populațiile tinere adulte de sex feminin sunt examinate în mod corespunzător pentru consumul excesiv și consumul excesiv de alcool pentru a atenua impactul în aval asupra sănătății legate de alcool”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:47 - Revine regina thrillerului: Kathryn Bigelow colaborează cu Netflix pentru un film de neratat
12:38 - Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
12:27 - Imaginii cu liderii prezenți la Catedrala Neamului. Bolojan și Nicușor Dan au stat separat, lângă partenerele lor
12:19 - Istoria Oscarului. Cine a fost primul actor premiat
12:14 - Slujba de la Catedrala Națională s-a încheiat. Invitații se pot închina la Altar. Oamenii de rând vor avea acces după...
12:10 - Consumul de alcool crește în rândul femeilor tinere, depășindu-i pe bărbați. Studiu

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale