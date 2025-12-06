România se pregătește pentru orașele de 15 minute. Poate fi pus în aplicare noul trend urban?

Conceptul „orașului de 15 minute” promite comunități în care oamenii au acces rapid la servicii esențiale. România introduce noțiunea în documente strategice pentru 2026–2030, însă diferența dintre planuri și realitate ridică întrebarea: putem aplica modelul sau rămâne doar o formulă urbanistică atractivă?

Ideea „orașului de 15 minute” a fost popularizată în Paris, unde administrația locală a introdus conceptul ca parte a unei strategii de reducere a poluării, descongestionare a traficului și creștere a calității vieții. Modelul presupune ca fiecare locuitor să poată ajunge în maximum 15 minute, pe jos sau cu bicicleta, la principalele servicii: școală, magazin alimentar, farmacie, parc, punct medical, transport public, spații de lucru, zone culturale și sportive.

Teoria este simplă. Dacă toate serviciile sunt distribuite uniform în oraș, oamenii renunță la mașini, traficul scade, poluarea se diminuează, iar comunitățile devin mai conectate și mai sigure. Multe orașe europene — de la Paris la Barcelona, Utrecht sau Milano — au integrat conceptul în politicile publice, investind în infrastructură, spații verzi și mobilitate alternativă.

În România, ideea a apărut în discursurile unor primării și în proiectele de urbanism pentru perioada 2026–2030. Conceptul este prezent în discuții despre regenerare urbană, dezvoltarea mobilității și investiții în cartierele rezidențiale. Totuși, între aspirație și aplicare se află un drum lung, cu obstacole structurale, economice și administrative.

Documentele de planificare urbană elaborate în ultimii ani conțin trimiteri la orașul de 15 minute. Noțiunea este prezentă în planurile de mobilitate ale mai multor municipii și în strategiile de dezvoltare locală care includ piste de biciclete, centre comunitare și modernizarea transportului public.

În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Brașov există discuții despre reorganizarea cartierelor astfel încât serviciile să fie mai bine distribuite. Regenerarea spațiilor publice, digitalizarea transportului, crearea de centre multifuncționale și extinderea rețelelor pietonale sunt măsuri incluse în planurile generale de dezvoltare.

Totuși, includerea conceptului în strategii nu garantează aplicarea sa. Orașele din România se confruntă cu o problemă fundamentală: structura urbană a fost formată într-un ritm accelerat, fără o planificare coerentă. Cartierelor noi le lipsesc facilități de bază, iar cele vechi sunt suprasolicitate.

În loc să existe o rețea rezonabilă de servicii accesibile, multe zone fie sunt subpopulate în ceea ce privește infrastructura, fie sunt saturate.

Unul dintre motivele pentru care conceptul pare greu de implementat este situația actuală a marilor orașe din România. Multe cartiere rezidențiale construite în ultimii 20 de ani au apărut fără școli, dispensare, transport public adecvat sau spații verzi dimensionate corect. Locuințele au fost ridicate rapid, în timp ce infrastructura publică a rămas în urmă.

Rezultatul este un dezechilibru major. În zone precum Popești-Leordeni, Militari Residence, Florești sau Dumbrăvița, accesul la servicii de bază depășește cu mult cele 15 minute prevăzute de concept. Locuitorii depind de mașină, iar traficul zilnic devine un impediment permanent pentru calitatea vieții.

Pe de altă parte, cartiere istorice precum Domenii, Cotroceni, Andrei Mureșanu, Elisabetin sau Schei se apropie de ceea ce ar însemna un „oraș de 15 minute”. Aceste zone au fost proiectate într-o epocă în care orașul era gândit pe scara omului, nu pe logica dezvoltării rapide. Ele dispun de școli, parcuri, magazine, servicii și transport public la distanțe mici.

Această discrepanță ilustrează una dintre marile provocări: conceptul este aplicabil acolo unde structura urbană este deja bine consolidată, dar devine dificil de implementat în cartierele recente sau în zonele periferice care nu au infrastructură complementară.

Mobilitatea este una dintre componentele centrale ale conceptului. Fără un transport public bine conectat și eficient, orașul de 15 minute devine imposibil de implementat. Multe orașe europene care aplică modelul investesc masiv în trenuri metropolitane, tramvaie rapide, piste de biciclete și trasee pietonale.

În România, transportul public a cunoscut îmbunătățiri în ultimele două decenii, dar infrastructura rămâne fragmentată. Extinderea liniilor de tramvai, modernizarea autobuzelor sau planurile pentru trenuri urbane sunt proiecte în desfășurare, dar nu sunt suficiente pentru a susține o transformare completă.

Pentru ca orașul de 15 minute să funcționeze, trebuie să existe alternative reale la mașină. Altfel, distanțele scurte devin irelevante dacă deplasarea nu este sigură, predictibilă și confortabilă.

Modelul urban european pune accent pe calitatea spațiilor publice. Parcurile, piețele, traseele pietonale, zonele de socializare și locurile de joacă sunt componente obligatorii pentru un cartier funcțional. În România, situația este variabilă. Unele orașe au investit în ultimii ani în regenerarea urbană, în timp ce altele se confruntă cu deficit major de spații verzi.

În cartierele noi, parcurile sunt adesea improvizate, subdimensionate sau inexistente. Centrele comunitare lipsesc, iar culturile locale nu sunt integrate în arhitectura urbană. Fără aceste componente, conceptul de oraș de 15 minute devine incomplet.

Regenerarea urbană este o condiție necesară, iar noile planuri de dezvoltare propuse pentru 2026–2030 includ astfel de proiecte. Totuși, investițiile necesare sunt uriașe, iar implementarea depinde de coordonarea între autorități locale, dezvoltatori și instituții centrale.

Introducerea conceptului în documentele strategice este un pas important, dar aplicarea practică va depinde de resurse, planificare și continuitate administrativă. Orașele românești au potențial să adopte modelul, însă acesta trebuie adaptat condițiilor locale.

În zonele istorice, modelul poate fi implementat prin optimizarea serviciilor și îmbunătățirea mobilității. În cartierele noi, problema este structurală. Fără școli, spitale, transport public și spații verzi, orașul de 15 minute rămâne un deziderat.

Între slogan și realitate există un spațiu amplu. Conceptul este atractiv în discursul politic, însă are nevoie de o strategie coerentă, investiții consistente și o abordare urbanistică pe termen lung. În lipsa acestor elemente, riscul este ca ideea să fie folosită mai degrabă ca instrument de comunicare, nu ca soluție reală pentru calitatea vieții urbane.