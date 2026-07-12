Mucegaiul nu apare doar pe pereții băii sau în zonele greu accesibile, ci poate fi întâlnit foarte des și în mașina de spălat, acolo unde umezeala persistă după fiecare ciclu de spălare și unde reziduurile de detergent, împreună cu scamele de la haine, creează un mediu ideal pentru dezvoltarea lui. În timp, aceste depuneri devin o sursă constantă de miros neplăcut și pot afecta chiar și calitatea spălării, motiv pentru care întreținerea regulată este esențială.

Mucegaiul se formează în special din cauza umidității constante care rămâne în cuvă, în garnitura de cauciuc și în sertarul de detergent după fiecare utilizare, mai ales atunci când mașina este ținută închisă și aerisirea este insuficientă.

Temperaturile scăzute de spălare contribuie și ele la acumularea depunerilor organice, iar acestea devin, în timp, hrană pentru bacterii și ciuperci.

Una dintre cele mai simple soluții de curățare presupune folosirea oțetului alb împreună cu suc de lămâie, două ingrediente care ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din interiorul mașinii de spălat. Se poate prepara un amestec din apă fierbinte, oțet alb și lămâie, care se introduce atât în cuvă, cât și în sertarul pentru detergent, apoi se rulează un program de spălare la temperatură înaltă.

După terminarea ciclului, este recomandat ca mașina să fie lăsată deschisă pentru a se usca natural, iar garnitura de cauciuc să fie ștearsă separat cu o lavetă curată, astfel încât să fie eliminată complet orice urmă de umezeală.

O altă metodă eficientă este folosirea apei oxigenate, care are un puternic efect de dezinfectare și ajută la eliminarea sporilor de mucegai, mai ales în zonele greu accesibile.

Aceasta se poate turna peste câteva linguri de suc de lămâie și apă caldă, iar soluția obținută se aplică în cuvă, în sertarul de detergent și pe garnitura de cauciuc, după care se lasă să acționeze pentru scurt timp înainte de a porni un ciclu de spălare la temperatură înaltă. Această variantă este recomandată mai ales atunci când mucegaiul este deja vizibil sau când mirosul neplăcut persistă.

Bicarbonatul de sodiu este o soluție foarte folosită în întreținerea mașinii de spălat, deoarece ajută la absorbția mirosurilor și la desprinderea depunerilor acumulate pe pereții interiori.

Acesta poate fi adăugat direct în cuvă, urmat de un ciclu de spălare la temperatură ridicată, fără haine, pentru o curățare profundă. În același timp, sertarul de detergent trebuie scos și spălat separat cu apă caldă și detergent de vase, deoarece în acea zonă se strâng frecvent depuneri întărite care favorizează apariția mucegaiului. Filtrul mașinii trebuie verificat periodic, deoarece acolo se pot acumula resturi și apă stătută care contribuie la mirosuri neplăcute.

Prevenția este mai ușoară decât curățarea, iar un gest simplu, dar foarte eficient, este să lași ușa mașinii de spălat întredeschisă după fiecare folosire, ca interiorul să se aerisească și să se usuce complet. Garnitura de cauciuc trebuie ștearsă des, pentru că acolo rămân apă și urme de detergent, iar în timp umezeala favorizează apariția mucegaiului. De asemenea, rufele ude nu ar trebui lăsate în mașină după terminarea programului, fiindcă pot prinde miros neplăcut chiar și în câteva ore.

La fel de important este și să nu se folosească mai mult detergent decât este nevoie, deoarece excesul se depune în interior și creează un mediu ideal pentru murdărie și mucegai.